默克科技園區落成 江文若：台灣半導體產業鏈更完整

（中央社記者潘智義高雄1日電）默克（Merck）高雄半導體科技旗艦園區今天落成，經濟部次長江文若致詞表示，半導完整生態系包括上游設計到材料，從晶圓到封測，默克高雄半導體科技旗艦園區落成，代表補足台灣半導體產業材料這一塊，台灣半導體產業鏈非常完整，具國際競爭力。

江文若說，經濟部重要工作就是要吸引外商投資，默克有一個非常大的Mega Site（指高雄半導體科技旗艦園區），今天終於能參加盛會。默克在台灣36年，一步一腳印，包括設研發中心、應用中心，持續投入面板產業、IC研發應用，在台灣茁壯成長。

她指出，經濟部很重視外商在台投資，已多次和默克簽署意向書，默克高階主管今天從德國來台灣參加盛事，代表默克對台灣的重視。

江文若表示，今年9月到德國默克總部參訪，印象非常深刻。默克從一家小小藥草行開始，到今天已成為全球歷史最悠久、規模最大的高科技公司，成立至今超過300年歷史，為何歷經這麼久時間，仍能茁壯，主要還是創新、並掌握關鍵材料。

她強調，默克選擇台灣是正確的決定，因為台灣有最好的人才，有最好的投資環境，經濟部、國科會一起提供相關服務，感謝默克對台灣投資環境的信心。

她進一步指出，AI是政府現在極力發展的產業，包括基礎建設、關鍵技術、智慧應用3個面向。在AI快速發展下，很多的需求都會產生，技術、創新材料需求也是；經濟部的優惠補助包括外商，希望默克持續投資台灣，讓台灣的半導體產業鏈更完整。（編輯：張良知）1141201