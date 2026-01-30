默克高層變動 賀天銘升任董事暨電子科技事業體執行長

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際大廠默克(Merck)今日宣布，任命現年38歲的賀天銘(Benjamin Hein)為默克集團執行董事會成員暨電子科技事業體執行長，自2026年5月1日起生效。

默克表示，賀天銘將成為凱・貝克曼(Kai Beckmann)的繼任者，先前已宣布凱・貝克曼(Kai Beckmann)將自5月1日起出任下一屆的默克集團執行董事會主席暨執行長。在經過集團內的全球歷練後，賀天銘將重返默克電子科技事業體，並以集團總部德國達姆施塔特為工作據點。

廣告 廣告

自2026年5月起，默克集團執行董事會架構， 凱・貝克曼(Kai Beckmann)，執行董事會主席暨執行長；丹尼・巴爾-佐哈爾(Danny Bar-Zohar)，執行董事會成員暨醫療保健事業體執行長；卡蒂嘉・本-漢馬達(Khadija Ben-Hammada)，執行董事會成員暨人資長；

賀天銘(Benjamin Hein)，執行董事會成員暨電子科技事業體執行長；海倫娜・馮・羅德(Helene von Roeder)，執行董事會成員暨財務長；讓-查爾斯・維爾特(Jean-Charles Wirth)，執行董事會成員暨生命科學事業體執行長。

默克集團母公司E. Merck KG執行董事會暨家族董事會主席 Johannes Baillou表示，賀天銘在默克服務的13年間，始終展現卓越的策略視野與對創新的熱情，持續推動默克成長。領導電子科技事業體是他職涯發展中自然而然的下一步，他對於產業、客戶以及公司所創造的技術皆有深刻理解。橫跨亞洲、歐洲與美國的豐富領導經驗，更使他成為此一職務的最佳人選。

為確保順利交接，賀天銘將自3月1日起擔任電子科技事業體「業務成長與客戶價值」部門負責人，並加入電子科技事業體的領導團隊。

在現職之前，賀天銘曾任生命科學事業體服務事業(現已納入先進解決方案Advanced Solutions)部門負責人，領導委託開發暨製造服務(CDMO, Contract Development Manufacturing Organization)以及委託檢測服務等業務。任職期間，賀天銘以美國麻薩諸塞州伯靈頓為工作據點，負責管理涵蓋傳統與新型療法的全球整合型組織，職能橫跨銷售與行銷、研發、製造及供應鏈營運等。

賀天銘於2011年首次短暫加入默克，並於2014年回歸，加入內部諮詢顧問團隊。自那時起，他在默克生命科學、電子科技事業體以及集團管理部，累積廣泛而深厚的領導經驗。擔任集團策略與執行長辦公室負責人期間，他協助重新定義公司各事業體與不同區域的整體策略方向。其後，他轉任電子科技事業體擔任策略與業務轉型負責人，透過對Versum Materials與Intermolecular的策略性併購，以及後續推動的「Bright Future」轉型計畫，成功引領公司重新定位，為躋身半導體產業的關鍵參與者奠定了堅實基礎。

隨後，賀天銘的職涯發展更進一步貼近電子科技事業體的營運核心，擔任大中華區與東南亞區「電子材料供應系統與服務」的總經理與負責人，並以台灣為工作據點。這段期間，他帶領業務達到雙位數的高速成長，策略性優化產品組合，並與區域內領先的半導體客戶強化夥伴關係。其後，賀天銘出任特用氣體事業負責人，進一步加深其在營運與商業層面的實務經驗。

賀天銘擁有澳洲昆士蘭科技大學(Queensland University of Technology, Australia)商學碩士(行銷)學位，以及荷蘭馬斯垂克大學(Maastricht University, the Netherlands)策略行銷理學碩士學位；目前亦擔任波士頓德美商業協會(German-American Business Council of Boston)董事會成員。

【看原文連結】

更多自由時報報導

親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

超級甜甜價來了！麝香葡萄竟殺到比櫻桃更便宜

中國拼出EUV原型機彎道超車？荷媒最狠打臉文來了

黃金強漲不會停？世界黃金協會這樣說

