默克高雄半導體科技園區今啟用！鎖定AI晶片、HBM應用「強化供應鏈韌性」
位於南科路竹園區的「默克高雄半導體科技旗艦園區」第一階段廠房，今（1）日正式落成啟用。這座新園區被定位為默克電子科技事業體迄今最大單一投資案，預計五年內在台投入5億歐元（約新台幣170億元），聚焦次世代邏輯、記憶體與AI晶片所需的關鍵半導體材料，同時結合智慧製造與綠能設計，意圖將高雄打造成默克在全球AI材料版圖中的重要樞紐。
AI與先進製程推動材料需求躍升
台灣默克董事長李俊隆指出，全球半導體產值正朝「1兆美元」關卡邁進，而真正拉高成長斜率的，正是AI晶片與高頻寬記憶體（HBM）等應用。李俊隆表示，整體半導體產業未來幾年的年複合成長率約在一成左右，「但AI相關晶片的成長率輕鬆超過兩成，HBM相關領域甚至可達三成以上」。
從製程角度來看，材料需求增加不只是「量」的問題，更是「結構」的改變。默克電子科技事業體全球薄膜科技事業執行副總裁冉紓睿博士指出，若以製程步驟粗略比較，14奈米世代約需500道製程，如今最先進節點動輒超過1,000道，「單是步驟數翻倍，就意味著材料消耗大幅增加」。
更關鍵的是，過去僅出現在前段製程的沉積（Deposition）、化學機械研磨（CMP）、圖形化等技術正在大量移轉到先進封裝端，包括HBM堆疊、異質整合、hybrid bonding與TSV都仰賴這些製程。冉紓睿指出，「今天談AI，不只是談算力，而是談算力加上能源效率。這讓先進封裝變成戰略要地，也同步帶動全新材料的需求」。
冉紓睿強調，默克是少數能在沉積、圖形化、平坦化、清洗、蝕刻與摻雜六大關鍵步驟全面供應材料的業者，如今再把前段材料能力延伸到3D整合與先進封裝，「從前段做到封裝，材料的廣度與深度，正是我們在AI浪潮中最大的競爭力之一」。
從Level Up到local for local 台灣地位再升級
默克近年推動「Level Up」全球投資計畫，在半導體與電子材料領域多點擴產。默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼博士表示，高雄旗艦園區是電子科技事業體「迄今最大的綠地投資，也是目前規模最大的單一新廠投資」，象徵台灣在默克全球佈局中的地位被再一次「往上調一級」。
貝克曼博士談到，默克早在七、八年前就啟動「local for local」策略，在各主要區域靠近客戶蓋廠，以縮短供應鏈距離、強化技術協作；如今在地緣風險升高、跨境運輸時程與成本波動加劇的背景下，這項策略更被賦予「供應鏈韌性」的角色。
貝克曼博士表示，「今天我們在台灣已經可以以在地供應，滿足超過一半的客戶需求，在薄膜材料這一塊甚至超過八成」。對默克而言，台灣客戶多數是最早導入先進節點、最積極投入AI相關技術的一群，「當AI的硬體創新高度集中在台灣，台灣在我們整體與電子科技事業體的角色，本來就很重要，未來只會更關鍵」。
地緣政治與技術戰下的「韌性算盤」
面對科技材料被「武器化」、出口管制與稀土供應風險，國際材料供應商如何自保？貝克曼博士坦言，乍看之下這些議題都很負面，但換個角度來看，「它反而讓具有廣泛全球佈局與多元技術組合的公司，有機會凸顯自己的差異化」。
貝克曼博士指出，默克在電子材料之外，還擁有生命科學與醫療保健兩大事業體，搭配Sigma-Aldrich等化學製造資產，在原料來源與製造據點上有相當多元的組合。在稀土方面，「我們實際使用量相對有限，且來自不同地區的多源供應，不會高度依賴單一國家或單一供應商」。
對於去中化議題，貝克曼博士則明確表示，默克在各區域一律採取local for local模式，「中國市場也是以在地供應在地需求為原則，不會把關鍵材料或設備大量輸出到其他地區」。換句話說，默克的全球供應模式，早已朝「降低跨境依賴」設計，而非近期政治風向才倉促調整。
在保護商業機密與專利方面，貝克曼博士透露，光是電子科技事業體就擁有逾12,000個專利家族，集團在全球註冊的專利家族則超過14,000個。「我們非常重視商業機密的管理，無論是數位資訊安全或內部規範，目的都是確保關鍵技術留在公司內部」。貝克曼博士並特別點名，「台灣的法律與司法制度在保護專利與商業機密上其實相當進步，對像我們這樣的技術型投資，是一個非常重要的加分因素」。
與高雄一廠串聯 打造材料與設備雙重樞紐
此次正式啟用的高雄半導體科技旗艦園區，位於南科高雄路竹園區，園區規劃面積約15萬平方公尺，將分階段擴建與投產。第一階段廠房已具備薄膜材料、特用氣體與配方材料三大產品線，可支援沉積、蝕刻、清洗等關鍵製程；後續仍保留相當大的擴充空間。
新園區距離默克既有的高雄一廠不到300公尺。一廠目前除設有薄膜材料產線外，也承擔DS&S（Delivery Systems & Services）業務，提供化學品供應設備與管線系統，並協助半導體客戶從新廠規畫到Turnkey專案。
李俊隆指出，過去默克在台已有四座生產基地與多個研發／應用實驗室，光是既有產能，就足以滿足台灣超過五成的本地需求；在薄膜材料這一塊，在地供應比率更是已超過八成。「Jade廠加入之後，一廠供應設備與部分材料，二廠提供大規模材料產能與研發能力，兩者在不到300公尺的距離內，相當於把材料、設備與技術服務鎖在同一個生態系裡」。
而高雄旗艦園區啟用後，預計將為當地創造超過150個高科技就業機會，並藉由國際供應商的落地，帶動高雄在半導體材料與設備領域的後續發展。
Digital Twin加持 默克內部「數位化程度最高」工廠之一
除了產能與品項的擴充，高雄新廠也被默克視為工業4.0與數位孿生（Digital Twin）的示範基地。默克新園區導入高度數位化與智慧製造架構，部分產線在實際投產前，即先透過數位孿生模型模擬與驗證製程參數，藉此縮短量產導入時間並降低風險。
冉紓睿形容，高雄新廠是「默克內部數位化程度最高的工廠之一」，高度自動化與感測設計，讓工廠能持續產生大量高品質製程數據。「這些數據不只是拿來做生產管理，更是我們改善良率、做預測性維護、甚至開發新材料的重要基礎」。
冉紓睿進一步提到，默克內部稱之為「materials intelligence」的概念，正是利用AI與數據庫，從龐大的有機分子與製程資料中，尋找最佳材料設計與製程條件。「某種程度上，我們是在用AI去開發服務AI的材料」，冉紓睿說「這是『AI with AI, for AI』的循環」。
綠建築加綠電 力拚2030年前達成RE80
在永續布局上，默克高雄半導體科技旗艦園區是以LEED黃金級綠建築標準規劃興建，並搭配能源監控系統、雨水回收與在地循環材料等設計。官方新聞稿指出，園區將搭配再生能源供應，可望抵消約50%的年用電量。
李俊隆進一步說明，高雄園區設定的目標，是在2030年前達成RE80（再生能源使用比率80%）。「我們把所有屋頂『能裝太陽能板的地方全部裝滿』，再從製程本身著手，導入最新、最節能的製程技術，盡量把新增用電壓到最低，不足的部分再透過採購綠電來補足」。
李俊隆強調，產能增加勢必伴隨能源消耗，但默克希望透過效率提升與再生能源的結合，讓「每單位材料所帶來的碳足跡不升反降」，使高雄園區成為默克半導體材料製造邁向數位轉型與永續的示範據點。
高雄成為AI材料前哨站
看好AI與先進製程帶動的新一輪材料需求，以及local for local戰略下供應鏈韌性的重構，默克高雄半導體園區高達5億歐元（約合新台幣170億元）的投資，不只是再多一座工廠，而是在台灣南部插下一個連結全球創新與在地生態系的「樞紐節點」。
「我們在台灣深耕超過35年」，李俊隆說，高雄旗艦園區的落成，象徵默克在台投資進入新的階段，「我們希望能和台灣半導體客戶一起，加速下一代晶片的創新，也讓從高雄出發的材料與技術，成為全球AI發展的重要養分」。
獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線
護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？
《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 21 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
WBC/押山本由伸對決最難纏韓國 和田一浩：今永投中華隊
2026年WBC世界棒球經典賽日本武士隊將拚衛冕，首要任務就是在小組賽出線，昔日日職重砲手和田一浩近日受訪時就提到，應該要派出今永昇太擔任首戰面對中華隊的先發投手，山本由伸則是預定在對韓國隊的比賽先發登板。中天新聞網 ・ 4 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手
位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 20 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 6 小時前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 8 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 23 小時前
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
明起氣溫下滑！本波東北季風「低溫探11度」 最強時段曝光
明（2）日起底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，北部及西部沿海風勢提升，要注意偶有較大陣風。水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前