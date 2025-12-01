默克高雄半導體科技旗艦園區落成 全球最大單一投資

（中央社記者潘智義高雄1日電）默克（Merck）高雄半導體科技旗艦園區今天落成，默克董事會副主席貝克曼（Kai Beckmann）表示，高雄半導體科技旗艦園區為默克電子科技事業體迄今全球最大單一投資，將滿足未來人工智慧（AI）應用需求。

橫跨醫藥健康、生命科學與電子科技3大領域的默克集團今天舉行高雄半導體科技旗艦園區啟用典禮。貝克曼強調，對於全球地緣政治風險，默克將展現軔性，推出台灣在地化生產的科技材料，除默克之外，也與台灣供應鏈一起成長。

他指出，默克將以更高效率且永續的方式推動材料創新，並進一步在台灣半導體生態系中扮演關鍵角色，強化台灣在全球半導體供應鏈中的策略地位。

台灣默克集團董事長李俊隆指出，台灣晶圓代工世界第一、封測也排名第一、IC設計全球第二，但上游材料仍相對不足，默克正積極扮演上游材料提供者的角色。

默克指出，高雄半導體科技旗艦園區占地15萬平方公尺，主要生產下世代邏輯、記憶體及AI晶片所需關鍵半導體材料。該園區將與默克既有的高雄一廠協同合作，落實半導體材料和設備在地化製造的策略，強化在地供應鏈韌性。

默克說明，位於南部科學園區高雄園區的「默克高雄半導體科技旗艦園區」第1階段廠區今天落成。此園區為默克全球首座大型半導體材料科技園區，過去5年總投入5億歐元（約新台幣170億元）打造，涵蓋AI應用所需關鍵材料技術，包括薄膜科技、特用氣體及配方材料等。

默克指出，園區的建置主要因應全球先進材料需求的快速攀升，並強化供應鏈在地化、可控性與韌性的迫切需求。

李俊隆表示，默克在台灣深耕超過35年，在地化的半導體材料解決方案將有效加速下一代晶片技術的創新，並滿足日益增長的AI晶片需求。透過默克高雄半導體材料園區的落成，期待與台灣半導體產業持續攜手共進，為全球AI布局注入更強大的創新能量。

他說，近年全球半導體對先進製程材料的需求快速飆升，國際供應鏈更頻繁面臨產能緊縮與跨國運輸的不確定性。為因應此挑戰，默克拓展在地化半導體材料供應，在高雄半導體科技旗艦園區導入多條關鍵的先進產線，將過去仰賴進口的薄膜材料、特用氣體與配方材料以在地製造方式供應。

默克說，上述材料將廣泛應用於沉積、蝕刻、清洗等製程，使客戶能更快速取得穩定產量與高品質材料，幫助提升台灣半導體供應鏈的韌性與靈活度，並支援台灣半導體在全球市場中的穩定供應地位；此外，將可為高雄創造超過150個高科技就業機會，帶動在地人才培育與產業發展。

默克指出，新園區總面積達15萬平方公尺，將分階段擴建與投產，以靈活應對技術節點升級需求，同時推動永續製造。默克不僅提升在台製造能力、擴展先進材料與技術布局，也加速全球創新，滿足日益增長的需求及嚴格品質標準提供支持，以實際行動促進台灣半導體產業的技術升級與提升全球競爭力。（編輯：張良知）1141201