中央社

默克高雄半導體科技旗艦園區落成 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

默克（Merck）高雄半導體科技旗艦園區1日落成，默克董事會副主席貝克曼（Kai Beckmann）（中）在記者會表示，高雄半導體科技旗艦園區為默克電子科技事業體迄今全球最大單一投資，將滿足未來人工智慧（AI）應用需求。右為默克電子科技事業體全球薄膜科技事業執行副總裁冉紓睿（Surésh Rajaraman）、左為台灣默克集團董事長李俊隆。

中央社記者潘智義攝 114年12月1日

默克高雄半導體科技旗艦園區落成 默克（Merck）高雄半導體科技旗艦園區1日落成，默 克董事會副主席貝克曼（Kai Beckmann）（中）在記 者會表示，高雄半導體科技旗艦園區為默克電子科技 事業體迄今全球最大單一投資，將滿足未來人工智慧 （AI）應用需求。右為默克電子科技事業體全球薄膜 科技事業執行副總裁冉紓睿（Surésh Rajaraman）、左 為台灣默克集團董事長李俊隆。 中央社記者潘智義攝 114年12月1日
默克高雄半導體科技旗艦園區落成 默克（Merck）高雄半導體科技旗艦園區1日落成，默 克董事會副主席貝克曼（Kai Beckmann）（中）在記 者會表示，高雄半導體科技旗艦園區為默克電子科技 事業體迄今全球最大單一投資，將滿足未來人工智慧 （AI）應用需求。右為默克電子科技事業體全球薄膜 科技事業執行副總裁冉紓睿（Surésh Rajaraman）、左 為台灣默克集團董事長李俊隆。 中央社記者潘智義攝 114年12月1日

其他人也在看

冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗

台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法

自由時報 ・ 20 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知

他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知

生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。

民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝　見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情

離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝　見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情

許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮許瑋甯、現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
WBC/押山本由伸對決最難纏韓國　和田一浩：今永投中華隊

WBC/押山本由伸對決最難纏韓國　和田一浩：今永投中華隊

2026年WBC世界棒球經典賽日本武士隊將拚衛冕，首要任務就是在小組賽出線，昔日日職重砲手和田一浩近日受訪時就提到，應該要派出今永昇太擔任首戰面對中華隊的先發投手，山本由伸則是預定在對韓國隊的比賽先發登板。

中天新聞網 ・ 3 小時前
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%

128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%

擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。

Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了

以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了

近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信

陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信

藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......

風傳媒 ・ 2 小時前
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行

許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行

許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場　「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚

影／許媽媽牽許瑋甯進場　「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚

[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！

許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！

事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...

styletc ・ 2 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則　會員讚翻

好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則　會員讚翻

美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」　劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台

「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」　劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台

總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......

風傳媒 ・ 18 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿

好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿

好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿

EBC東森新聞 ・ 19 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。

民視 ・ 5 小時前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源

火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源

你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門

常春月刊 ・ 7 小時前
陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長　理由全說了

陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長　理由全說了

即時中心／高睿鴻報導現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。上述幾人最近也都動作頻頻，許智傑今（30）上午更舉辦「見面會」，綠委邱志偉、前高雄市議員陳致中都到場力挺。

民視 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮　喊「愛情最美的樣子」近況曝光

斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮　喊「愛情最美的樣子」近況曝光

李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚　老公「超帥真面目」曝光

還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚　老公「超帥真面目」曝光

許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢

55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢

保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」　看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」　看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......

風傳媒 ・ 6 小時前