默克高雄半導體科技旗艦園區 第一期落成啟用

圖說:「默克高雄半導體科技旗艦園區第一期啟用典禮」1日舉行，半導體產、官、學代表共同見證默克發展里程碑。（圖片來源：高雄市經發局提供）

全球頂尖半導體材料供應商德商默克集團於 110 年宣布全球「向上進擊」計畫，預計 5 年內在台投資 170 億元。其中，高雄作為默克在台布局的重要基地，第一階段於高雄擴建電子科技產線與研發量能的電子材料廠已於 111 年 10 月啟用。1日，默克第二階段打造的「默克高雄半導體科技旗艦園區」第一期工程正式啟用。 典禮由默克家族代表 Dr. Wolfgang Büchele 與台灣默克集團董事長李俊隆共同主持，國科會常務副主委蘇振綱、經濟部政務次長江文若、高雄市政府副秘書長王宏榮、國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸、台積電何宗杰資深處長、美光科技鍾聯彬副總裁、成大半導體學院蘇炎坤院長等半導體產、官、學重要代表們均親臨致賀，共同見證默克在亞洲打造電子科技事業體最大據點的重要里程碑。

圖說:默克高雄半導體科技旗艦園區占地 15 公頃，分兩期推動，1日啟用的第一期涵蓋薄膜、特殊氣體與圖形化材料等量產線。（圖片來源：高雄市經發局提供） 台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克在台灣深耕超過35年，我們深感榮幸能與客戶及合作夥伴緊密協作，共同推動眾多科技新突破。隨著晶片技術持續朝向微型化、3D結構立體化及異質整合等趨勢發展，在地化的半導體材料解決方案將幫助我們與客戶更緊密地合作，有效地加速下一代晶片技術的創新，並滿足日益增長的AI晶片需求。透過默克高雄半導體材料園區的落成，我們期待與台灣半導體產業持續攜手共進，為全球AI布局注入更強大的創新能量。

默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長 Kai Beckmann 表示，我們的策略是貼近客戶並助力他們的技術藍圖發展。這項投資將進一步鞏固我們在全球具策略地位的半導體生態系中的地位與影響力。位於台灣的全新半導體科技園區將支持默克電子科技事業的長期成長目標，並強化我們的研發與製造能力。

圖說: 默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長 凱．貝克曼表示，這項投資將鞏固默克在全球半導體生態系的地位與影響力。（圖片來源：高雄市經發局提供）

國科會常務副主委蘇振綱致詞表示。默克在台投資超過 5 億歐元打造半導體科技旗艦園區，看準台灣完善的半導體生態系，也補上關鍵材料與設備，使供應鏈更加完整。另外感謝默克長期投入科普列車等向下扎根的科普活動，協助青年理解半導體與創新價值，盼台灣成為其全球布局最重要的樞紐之一，共創更美好的科技未來。

經濟部政務次長江文若指出，默克深耕台灣超過35年，從研發中心到應用中心逐步擴展，充分展現對台灣的高度重視。半導體產業仰賴完整生態系，而默克旗艦園區的落成補上關鍵材料環節，使台灣供應鏈更臻完整，也強化全球競爭力。

圖說: 高雄市長陳其邁表示，曾以「娶親」形容雙方關係，如今高雄已成為默克的「起家厝」。（圖片來源：高雄市經發局提供） 高雄市長陳其邁表示，2023年參與默克高雄半導體科技旗艦園區的動土典禮，如今見證第一期工程順利啟用深感欣慰，更代表高雄市民獻上祝福。感謝默克長期看好高雄，在城市轉型進程中扮演關鍵角色。陳其邁表示，高雄與默克的緣分可追溯至更早的合作，2021年，曾以「娶親」形容雙方關係，如今高雄已成為默克的「起家厝」。

高市府經發局長廖泰翔表示，默克高雄半導體科技旗艦園區占地 15 公頃，分兩期推動，１日啟用的第一期涵蓋薄膜、特殊氣體與圖形化材料等量產線，第二期將持續擴大投資並增設產線，提升產能與技術實力。廖泰翔指出，默克在企業發展之餘，同時重視在地文化的共融。今年默克特別邀請由集團專屬成立的默克德意志愛樂樂團首度來台，並與高雄市交響樂團同台演出，讓市民在家門口即可享受世界級的音樂饗宴。

