默克高雄半導體科技旗艦園區 第一期落成啟用
全球頂尖半導體材料供應商德商默克集團於一一○年宣布全球「向上進擊」計畫，預計五年內在台投資一百七十億元，其中，高雄作為默克在台布局的重要基地，第一階段於高雄擴建電子科技產線與研發量能的電子材料廠已於一一一年十月啟用；默克第二階段打造的「默克高雄半導體科技旗艦園區」第一期工程一日正式啟用，啟用典禮由默克家族代表Dr. Wolfgang Buchele與台灣默克集團董事長李俊隆共同主持，國科會常務副主委蘇振綱、經濟部政務次長江文若、高市府副秘書長王宏榮、國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸、台積電何宗杰資深處長、美光科技鍾聯彬副總裁、成大半導體學院蘇炎坤院長等半導體產、官、學重要代表們均親臨致賀，共同見證默克在亞洲打造電子科技事業體最大據點的重要里程碑。(見圖)
高市府經發局今(二)日說明，默克高雄半導體科技旗艦園區占地十五公頃，分兩期推動，一日啟用的第一期涵蓋薄膜、特殊氣體與圖形化材料等量產線，第二期將持續擴大投資並增設產線，提升產能與技術實力；默克自一九八九年在台深耕逾三十五年，全台布局十二個據點、擁有千名專業人才，從新竹、湖口的光阻材料生產，到高雄路竹的前驅物與封裝材料應用實驗室，完整展現其在關鍵半導體材料的研發與製造能量。旗艦園區的落成，更代表默克加速擴展在台研發與生產版圖，為高雄半導體產業注入新的動能。
台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克在台灣深耕超過三十五年，我們深感榮幸能與客戶及合作夥伴緊密協作，共同推動眾多科技新突破；隨著晶片技術持續朝向微型化、3D結構立體化及異質整合等趨勢發展，在地化的半導體材料解決方案將幫助我們與客戶更緊密地合作，有效地加速下一代晶片技術的創新，並滿足日益增長的AI晶片需求。透過默克高雄半導體材料園區的落成，我們期待與台灣半導體產業持續攜手共進，為全球AI布局注入更強大的創新能量。
默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長Kai Beckmann指出，我們的策略是貼近客戶並助力他們的技術藍圖發展，這項投資將進一步鞏固我們在全球具策略地位的半導體生態系中的地位與影響力，位於台灣的全新半導體科技園區將支持默克電子科技事業的長期成長目標，並強化我們的研發與製造能力。
國科會常務副主委蘇振綱致詞提到，南台灣在燦爛陽光下迎來默克集團的重要里程碑，默克自二○二一年啟動全球Level Up升級計畫，在台投資超過五億歐元打造半導體科技旗艦園區，看準台灣完善的半導體生態系，也補上關鍵材料與設備，使供應鏈更加完整。默克作為擁有超過三百五十年歷史的企業，其在安全、永續、多元包容上的企業文化，不僅強化在地供應，也以具體作為落實減碳與永續，清楚展現在園區建置與營運中，令人十分敬佩。此外，感謝默克長期投入科普列車等向下扎根的科普活動，協助青年理解半導體與創新價值，盼台灣成為其全球布局最重要的樞紐之一，共創更美好的科技未來。
經濟部政務次長江文若則說，經濟部的重要任務之一就是吸引外資，而默克在台的重大投資計畫，是政府多年來持續推動的重點；默克深耕台灣超過三十五年，從研發中心到應用中心逐步擴展，充分展現對台灣的高度重視。半導體產業仰賴完整生態系，而默克旗艦園區的落成補上關鍵材料環節，使台灣供應鏈更臻完整，也強化全球競爭力。台灣擁有優秀人才、良好的投資環境與政府支持，默克選擇台灣是最正確的決定。面對AI崛起與晶片算力需求攀升，半導體材料更具戰略重要性，歡迎默克持續深化在台布局。
市長陳其邁強調，二○二三年參與默克高雄半導體科技旗艦園區的動土典禮，如今見證第一期工程順利啟用深感欣慰，更代表高雄市民獻上祝福；感謝默克長期看好高雄，在城市轉型進程中扮演關鍵角色。默克身為全球半導體材料領導企業，高雄園區更是默克全球首座大型半導體材料科技園區，涵蓋先進製程所需的薄膜、圖形化與特殊氣體等重要產線，與台灣半導體供應鏈形成強強聯手，帶來正向且深遠的產業效益。陳其邁更進一步回憶，高雄與默克的緣分可追溯至更早的合作，二○二一年曾以「娶親」形容雙方關係，如今高雄已成為默克的「起家厝」。默克選擇將最先進、最關鍵的技術落地高雄，是對城市行政效率與產業能量最堅定的肯定；而高雄也將持續全力支持默克，從高雄出發、立足亞洲、放眼全球。
高市府經發局廖泰翔局長進一步指出，默克在企業發展之餘，同時重視在地文化的共融；今年默克特別邀請由集團專屬成立的默克德意志愛樂樂團首度來台，並與高雄市交響樂團同台演出，讓市民在家門口即可享受世界級的音樂饗宴，展現企業深耕地方、回饋社會及支持文化發展的用心。而經發局亦成立高雄投資事務所，專人專案服務企業投資落地，持續與企業站在同一陣線，提供最強後盾、最優服務，讓投資高雄不只是選擇，更是成就卓越與擴張版圖的最佳起點。
