默克170億高雄半導體材料園區落成 強化AI晶片供應鏈關鍵地位

默克高雄半導體科技旗艦園區正式落成啟用。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

全球領先的科學與科技公司默克集團，於南部科學園區高雄園區打造的「默克高雄半導體科技旗艦園區」，其第一階段廠區已於12月1日正式落成啟用。此園區作為默克全球首座大型半導體材料科技園區，過去五年總投資額高達5億歐元（約新台幣170億元），旨在強化AI應用所需的關鍵材料供應，並提升台灣在半導體全球供應鏈中的策略韌性。

因應全球先進製程材料需求飆升，以及供應鏈在地化、強化可控性的迫切趨勢，此旗艦園區總面積達15萬平方公尺，將採分階段擴建與投產，以靈活支援技術節點升級。園區核心布局聚焦於AI晶片與先進製程不可或缺的薄膜科技、特用氣體及配方材料，並導入智慧製造與數位營運系統，以兼顧效率與永續的創新模式，深化默克在台灣半導體生態系的角色。

默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼博士強調，此項投資是默克「貼近客戶」策略的重要實踐，旨在助力客戶的技術藍圖發展，並鞏固默克在全球半導體生態系的影響力。台灣默克集團董事長李俊隆博士指出，默克在台深耕逾35年，隨著晶片技術朝微型化、立體化及異質整合演進，在地化材料解決方案將能更緊密協同客戶，加速下一代晶片創新，並滿足急遽成長的AI晶片需求。

為緩解國際供應鏈常見的產能緊縮與運輸不確定性，默克於此園區導入多條關鍵先進產線，將以往仰賴進口的薄膜材料、特用氣體與配方材料轉為在地製造供應。這些材料廣泛應用於沉積、蝕刻、清洗等關鍵製程，可提供客戶更穩定、快速的高品質材料取得管道，直接提升台灣半導體供應鏈的靈活度與韌性。

此外，新園區將與僅距300公尺的默克高雄一廠協同運作，整合為更完備的薄膜科技產品線，結合既有的材料供應設備產能，實現從研發到量產的一站式服務，助力客戶推進先進邏輯、記憶體晶片及新世代技術發展。此投資不僅為高雄創造超過150個高科技就業機會，帶動地方人才培育與產業升級，更以實際的製造與研發能量扎根，支持台灣半導體產業技術升級，為全球AI布局注入關鍵的創新動能。