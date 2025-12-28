默多克王朝正在如何重塑權力繼承格局

伊莉莎白·默多克（左）和她的兩位兄弟姐妹——詹姆斯與普魯登斯——已被排除在家族企業之外。 [WireImage]

聖誕節通常是家人團聚的時刻，而直到今年，默多克（Rupert Murdoch，梅鐸）家族也不例外。由於這個媒體王朝的成員遍佈全球，完整的家庭聚會十分罕見。不過，根據傳記作家邁克爾·沃爾夫（Michael Wolff）的說法，2008年默多克家族曾在一隊私人遊艇上共度佳節。

不過近年來，更常見的是魯珀特·默多克這個數十年來全球最具影響力的媒體巨擘，和女兒伊莉莎白（Elisabeth）抽空相聚。

今年，她在自己位於英國科茨沃爾德邊緣、剛經過豪華翻修的住宅裡，完全有空間款待父親。然而，在美國內華達州一場激烈的閉門法庭爭鬥曝光並最終達成協議後，伊莉莎白和兩個兄弟姐妹被永久排除在家族企業之外，雙方關係可能仍過於緊張，甚至連一起裝飾聖誕樹都難以提起。

伊莉莎白是魯珀特和第二任妻子所生的長女，現為製作公司Sister的共同創辦人兼執行主席，該公司製作了《黑鴿》（Black Doves）、《家變》（The Split）以及《傷痛難免》（This is Going To Hurt）等熱門劇集。據我所知，她慷慨、聰慧且勤奮。

朋友們對她的隱私極度保護，沒有人對她有負面評價。不過，許多人承認，今年在家庭對她而言極具考驗——儘管伊莉莎白、她的弟弟詹姆斯（James）以及同父異母的姐姐普魯登斯（Prudence）各自身價增加了約十億美元。

金錢無法彌補一位90多歲的父親，因為他認為這對事業有利而決定將家庭撕裂。默多克家族從來不是傳統家庭——據說也因此，他們的故事啟發了熱門影集《繼承之戰》（Succession）中的權鬥與出賣情節。但是這次的分裂似乎更為長久。有人對我說，該劇在殺死羅根·羅伊（Logan Roy）這裡過早結束，現實中還有更多劇情上演。

「詹姆斯與魯珀特永遠無法修補裂痕」

詹姆斯與父親和哥哥拉克倫（Lachlan）的關係看似無法挽回。今年較早前，他在《大西洋月刊》（The Atlantic）訪談中稱父親是「厭女者」，並形容魯珀特在法庭爭鬥中的某些行為「扭曲」。

他對魯珀特迫使自己、伊莉莎白以及普魯登斯正式切斷與福克斯公司（Fox Corp）和新聞集團（News Corp）聯繫的決定感到憤怒和被背叛。魯珀特擔心他過世後，孩子們可能會讓公司走向更自由的方向，因此試圖修改信託條款，原本該信託在他過世後賦予四個年長子女平等控制權。

由左至右：詹姆斯、安娜、魯伯特與拉克倫。攝於1987年。 [Ron Galella Collection via Getty Images]

拉克倫當時已被魯珀特選定為接班人，現在毫無疑問，他將在父親過世後獨掌大權。

拉克倫和魯珀特在法庭第一回合其實是敗訴的。該信託成立於1999年，當時魯珀特與安娜（Anna）離婚，安娜是拉克倫、伊莉莎白與詹姆斯的母親。法官裁定修改信託屬於惡意行為。但幕後雙方最終達成協議：詹姆斯、伊莉莎白和普魯登斯同意出售股份，並接受未來不得再購買家族企業任何股權的條件。

「這是一個悲傷的結局，」克萊爾·阿特金森（Claire Atkinson）在《媒體秀》（The Media Show）中表示，她的魯珀特傳記將於明年出版。

「這些孩子在公司工作、在公司中成長，而新聞稿卻寫著『你不能再買這家公司的股份』，等於說『走的時候別讓門撞到你』。」

她也告訴我說：「這次決裂極為恆久，感覺詹姆斯和魯珀特永遠無法修補裂痕。」

拉克倫·默多克曾表示，這項解決方案是「投資者的好消息」，而且「讓我們未來的策略更清晰」。

諷刺的是，他在福克斯公司的成功領導，令這次協議代價更高。他自2019年起擔任福克斯公司執行長，2023年父親成為榮譽主席後，他同時出任福克斯和新聞集團的主席。

媒體記者克萊爾·阿特金森表示，涉及拉克倫（左）、魯珀特（中）和詹姆斯（右）的家族裂痕感覺是「永久性的」。 [Getty Images]

福克斯公司股價在拉克倫領導下翻倍，特朗普總統任期帶來收視率盛宴，也提高了他必須支付給兄弟姐妹的金額——這大概是他不願見到的副作用。

儘管支付了巨額買斷款項，阿特金森表示：「公司有裂痕，家庭也有裂痕。」

那麽，某多可一家在企業和私人層面會走向何方？

法庭爭鬥、裂痕與年邁的大家長

伊莉莎白和她的同父異母姐姐普魯登斯據說正專注於向前邁進。

她們的父親今年三月滿94歲，當時法庭爭鬥正如火如荼。姐妹倆明白父親不會永遠在世，據我所知，她們希望在某個時刻修補裂痕。

普魯登斯·默多克與她的同父異母妹妹伊莉莎白據說正專注於走出這場爭端。 [Reuters]

儘管她們深切感受到被父親背叛（毫無疑問，這種感覺非常痛苦），但她們也理解父親剩下的歲月已不多。

然而，要在聖誕節達成和解仍太過早。本月較早前，拉克倫在悉尼港邊的豪宅舉辦了年度澳洲名流派對。福克斯公司雖然在美國營運，但據說他更喜歡澳洲生活的悠閒氛圍，即使代價是因時差而在半夜接聽商務電話，以及頻繁搭乘航班。

阿特金森表示，拉克倫在公司內部頗受歡迎與喜愛。「拉克倫的難題在於，他已掌權多年，但大家總會認為每個決策都是魯珀特的。他永遠不會想說『嘿，那是我做的』，因此我認為要走出父親的陰影有點困難。」

同時，紐約大學媒體、文化與傳播學教授羅德尼·班森（Rodney Benson）指出，在魯珀特仍在公司中保持存在感時，「拉克倫的獨到之處，或者說他將會有何真正獨到之處，就不會完全顯現。」

拉克倫的「商業優先於政治」策略

福克斯新聞（Fox News）是財務上的現金牛，這或許解釋了魯珀特擔心孩子們可能會改變其政治立場。在拉克倫的領導下，公司成功推動數位與串流業務，最顯著的是廣告支持的隨選視訊服務Tubi。

今年9月，美國總統特朗普曾表示，魯珀特與拉克倫·默多克預計參與收購TikTok美國業務的投資團體。然而，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在上週四（12月18日）通知員工，已簽署協議將部分TikTok股權出售給一群主要來自美國的投資者，名單中並未提及默多克父子。

在福克斯公司7至9月財報發表會上，拉克倫表示Tubi的營收和觀看時間快速成長，確認其為美國頂級廣告型點播視訊平台。

在拉克倫·默多克（右）的領導下，公司採取了以數位與串流成長為核心的策略。 [Reuters]

「我很高興地宣佈，Tubi本季度已達到獲利，」他補充說，「這是一個重要的里程碑。」

他還指出，福克斯新聞在本季度保持強勁收視率，鞏固其作為黃金時段最受歡迎有線電視網的地位，並創下福克斯歷史上7至9月季度最高廣告收入。

魯珀特·默多克70年的職業生涯，使他「既是干預型總編輯，又是政治造王者」，調查記者派迪·曼寧（Paddy Manning）在《繼承者：拉克倫·默多克的高風險人生》（The Successor: The High-Stakes Life of Lachlan Murdoch）一書中如此描述。

但他補充：「拉克倫比父親更像商人，而非記者或權力掮客。」

作者派迪·曼寧表示，拉克倫「比父親更不像記者與權力掮客，而更像一位商人」。 [Getty Images]

「如果你檢視拉克倫職涯中的重大交易，並非為了增加政治影響力，而是專注於獲利，從數位房地產到體育博彩、商業廣播電台，再到Tubi，拉克倫的投資決策都是以財務為核心，而非政治資本。」

然而，班森教授指出，默多克企業因與拉克倫兄弟姐妹達成和解而背負大量債務，這增加了獲利壓力，因此可能追求「政治煽動性……挑起憤怒的新聞」。

「在有線和串流新聞中，經證實的獲利方式不是變得更中立、更文明，而是更極端、更具分化性，並更願意煽動憤怒。」他說。

魯珀特數十年來與主要政治人物保持熱線溝通。今年9月，他出席了溫莎城堡的國宴，名列特朗普總統的賓客名單。我得知，他在倫敦停留近兩週，幾乎每天都到新聞集團英國和愛爾蘭公司（News UK）辦公室。

雖然拉克倫現在掌管公司，但父親仍深度參與。有人形容94歲的魯珀特「仍是房間裡最敏銳的人」，是一位「熱愛報紙、血液裡流著墨水的現象級人物」。他的聲音或許稍微變軟了一些，但心智依舊強健，影響力不減。

魯珀特·默多克最近以美國總統特朗普的賓客身份出席溫莎城堡的國宴。 [AFP via Getty Images]

某次，《泰晤士報》編輯將魯珀特介紹給一位略顯驚訝的年輕記者，請他展示報社新推出的直播應用程式，以及讀者對特定新聞的互動情況。

魯珀特還與《旁觀者》前主編、現為《泰晤士報》專欄作家的法蘭瑟·尼爾森（Fraser Nelson）交談，討論公司向影片轉型，以及尼爾森試驗的短影音內容。魯珀特也想聊聊記者新星對奈傑爾·法拉奇（Nigel Farage）是否會進入政府的看法。

一個「深度分裂」的家族

距離家族信託爭議和解已過去三個月，曼寧聲稱，該家族卻是「深度分裂」。

「雖然拉克倫和父親密切合作，但據我了解，他和年長的兄弟姐妹仍然疏遠，」他說。

我們嘗試過聯繫魯珀特及其子女拉克倫、詹姆斯、伊莉莎白和普魯登斯，以請求評論。

早在1980年代，安娜·默多克（Anna Murdoch）——拉克倫、詹姆斯與伊莉莎白的母親——就預言過這場風暴。

她在小說《家族企業》（Family Business）中描寫一個虛構報業王朝的崛起，探討手足競爭、嫉妒，以及父母權力如何破壞家庭關係。該書出版時，她的孩子仍是青少年，故事講述報業大亨的子女如何被父母塑造成權力鬥爭中的競爭者。

拉克倫、詹姆斯與伊莉莎白的母親安娜曾警告，家族分裂可能出現。（由左至右：拉克倫、詹姆斯、魯珀特、伊莉莎白與安娜） [Getty Images]

十年後，當她與魯珀特離婚，並且魯珀特迎娶第三任妻子鄧文迪（Wendi Deng）時，安娜接受澳洲女性雜誌訪問，被問及哪個孩子最適合接她前夫的班。

她回答說：「其實我希望他們都不要。我覺得他們都很優秀，可以做任何想做的事。但我認為這（繼承）會帶來很多心碎和艱難。他們在這個年紀承受了不必要的壓力。」

家族信託是魯珀特與安娜離婚協議的一部分，旨在保障孩子們的未來，確保魯珀特過世後平等分配。但這一切因內華達州的法庭爭鬥與最終的和解方案而破裂。

隨之而來的，是他與六個孩子中的三個人關係或許已徹底破裂——可能永遠無法修復。