默多克王朝正在如何重塑權力繼承格局
聖誕節通常是家人團聚的時刻，而直到今年，默多克（Rupert Murdoch，梅鐸）家族也不例外。由於這個媒體王朝的成員遍佈全球，完整的家庭聚會十分罕見。不過，根據傳記作家邁克爾·沃爾夫（Michael Wolff）的說法，2008年默多克家族曾在一隊私人遊艇上共度佳節。
不過近年來，更常見的是魯珀特·默多克這個數十年來全球最具影響力的媒體巨擘，和女兒伊莉莎白（Elisabeth）抽空相聚。
今年，她在自己位於英國科茨沃爾德邊緣、剛經過豪華翻修的住宅裡，完全有空間款待父親。然而，在美國內華達州一場激烈的閉門法庭爭鬥曝光並最終達成協議後，伊莉莎白和兩個兄弟姐妹被永久排除在家族企業之外，雙方關係可能仍過於緊張，甚至連一起裝飾聖誕樹都難以提起。
伊莉莎白是魯珀特和第二任妻子所生的長女，現為製作公司Sister的共同創辦人兼執行主席，該公司製作了《黑鴿》（Black Doves）、《家變》（The Split）以及《傷痛難免》（This is Going To Hurt）等熱門劇集。據我所知，她慷慨、聰慧且勤奮。
朋友們對她的隱私極度保護，沒有人對她有負面評價。不過，許多人承認，今年在家庭對她而言極具考驗——儘管伊莉莎白、她的弟弟詹姆斯（James）以及同父異母的姐姐普魯登斯（Prudence）各自身價增加了約十億美元。
金錢無法彌補一位90多歲的父親，因為他認為這對事業有利而決定將家庭撕裂。默多克家族從來不是傳統家庭——據說也因此，他們的故事啟發了熱門影集《繼承之戰》（Succession）中的權鬥與出賣情節。但是這次的分裂似乎更為長久。有人對我說，該劇在殺死羅根·羅伊（Logan Roy）這裡過早結束，現實中還有更多劇情上演。
「詹姆斯與魯珀特永遠無法修補裂痕」
詹姆斯與父親和哥哥拉克倫（Lachlan）的關係看似無法挽回。今年較早前，他在《大西洋月刊》（The Atlantic）訪談中稱父親是「厭女者」，並形容魯珀特在法庭爭鬥中的某些行為「扭曲」。
他對魯珀特迫使自己、伊莉莎白以及普魯登斯正式切斷與福克斯公司（Fox Corp）和新聞集團（News Corp）聯繫的決定感到憤怒和被背叛。魯珀特擔心他過世後，孩子們可能會讓公司走向更自由的方向，因此試圖修改信託條款，原本該信託在他過世後賦予四個年長子女平等控制權。
拉克倫當時已被魯珀特選定為接班人，現在毫無疑問，他將在父親過世後獨掌大權。
拉克倫和魯珀特在法庭第一回合其實是敗訴的。該信託成立於1999年，當時魯珀特與安娜（Anna）離婚，安娜是拉克倫、伊莉莎白與詹姆斯的母親。法官裁定修改信託屬於惡意行為。但幕後雙方最終達成協議：詹姆斯、伊莉莎白和普魯登斯同意出售股份，並接受未來不得再購買家族企業任何股權的條件。
「這是一個悲傷的結局，」克萊爾·阿特金森（Claire Atkinson）在《媒體秀》（The Media Show）中表示，她的魯珀特傳記將於明年出版。
「這些孩子在公司工作、在公司中成長，而新聞稿卻寫著『你不能再買這家公司的股份』，等於說『走的時候別讓門撞到你』。」
她也告訴我說：「這次決裂極為恆久，感覺詹姆斯和魯珀特永遠無法修補裂痕。」
拉克倫·默多克曾表示，這項解決方案是「投資者的好消息」，而且「讓我們未來的策略更清晰」。
諷刺的是，他在福克斯公司的成功領導，令這次協議代價更高。他自2019年起擔任福克斯公司執行長，2023年父親成為榮譽主席後，他同時出任福克斯和新聞集團的主席。
福克斯公司股價在拉克倫領導下翻倍，特朗普總統任期帶來收視率盛宴，也提高了他必須支付給兄弟姐妹的金額——這大概是他不願見到的副作用。
儘管支付了巨額買斷款項，阿特金森表示：「公司有裂痕，家庭也有裂痕。」
那麽，某多可一家在企業和私人層面會走向何方？
法庭爭鬥、裂痕與年邁的大家長
伊莉莎白和她的同父異母姐姐普魯登斯據說正專注於向前邁進。
她們的父親今年三月滿94歲，當時法庭爭鬥正如火如荼。姐妹倆明白父親不會永遠在世，據我所知，她們希望在某個時刻修補裂痕。
儘管她們深切感受到被父親背叛（毫無疑問，這種感覺非常痛苦），但她們也理解父親剩下的歲月已不多。
然而，要在聖誕節達成和解仍太過早。本月較早前，拉克倫在悉尼港邊的豪宅舉辦了年度澳洲名流派對。福克斯公司雖然在美國營運，但據說他更喜歡澳洲生活的悠閒氛圍，即使代價是因時差而在半夜接聽商務電話，以及頻繁搭乘航班。
阿特金森表示，拉克倫在公司內部頗受歡迎與喜愛。「拉克倫的難題在於，他已掌權多年，但大家總會認為每個決策都是魯珀特的。他永遠不會想說『嘿，那是我做的』，因此我認為要走出父親的陰影有點困難。」
同時，紐約大學媒體、文化與傳播學教授羅德尼·班森（Rodney Benson）指出，在魯珀特仍在公司中保持存在感時，「拉克倫的獨到之處，或者說他將會有何真正獨到之處，就不會完全顯現。」
拉克倫的「商業優先於政治」策略
福克斯新聞（Fox News）是財務上的現金牛，這或許解釋了魯珀特擔心孩子們可能會改變其政治立場。在拉克倫的領導下，公司成功推動數位與串流業務，最顯著的是廣告支持的隨選視訊服務Tubi。
今年9月，美國總統特朗普曾表示，魯珀特與拉克倫·默多克預計參與收購TikTok美國業務的投資團體。然而，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在上週四（12月18日）通知員工，已簽署協議將部分TikTok股權出售給一群主要來自美國的投資者，名單中並未提及默多克父子。
在福克斯公司7至9月財報發表會上，拉克倫表示Tubi的營收和觀看時間快速成長，確認其為美國頂級廣告型點播視訊平台。
「我很高興地宣佈，Tubi本季度已達到獲利，」他補充說，「這是一個重要的里程碑。」
他還指出，福克斯新聞在本季度保持強勁收視率，鞏固其作為黃金時段最受歡迎有線電視網的地位，並創下福克斯歷史上7至9月季度最高廣告收入。
魯珀特·默多克70年的職業生涯，使他「既是干預型總編輯，又是政治造王者」，調查記者派迪·曼寧（Paddy Manning）在《繼承者：拉克倫·默多克的高風險人生》（The Successor: The High-Stakes Life of Lachlan Murdoch）一書中如此描述。
但他補充：「拉克倫比父親更像商人，而非記者或權力掮客。」
「如果你檢視拉克倫職涯中的重大交易，並非為了增加政治影響力，而是專注於獲利，從數位房地產到體育博彩、商業廣播電台，再到Tubi，拉克倫的投資決策都是以財務為核心，而非政治資本。」
然而，班森教授指出，默多克企業因與拉克倫兄弟姐妹達成和解而背負大量債務，這增加了獲利壓力，因此可能追求「政治煽動性……挑起憤怒的新聞」。
「在有線和串流新聞中，經證實的獲利方式不是變得更中立、更文明，而是更極端、更具分化性，並更願意煽動憤怒。」他說。
魯珀特數十年來與主要政治人物保持熱線溝通。今年9月，他出席了溫莎城堡的國宴，名列特朗普總統的賓客名單。我得知，他在倫敦停留近兩週，幾乎每天都到新聞集團英國和愛爾蘭公司（News UK）辦公室。
雖然拉克倫現在掌管公司，但父親仍深度參與。有人形容94歲的魯珀特「仍是房間裡最敏銳的人」，是一位「熱愛報紙、血液裡流著墨水的現象級人物」。他的聲音或許稍微變軟了一些，但心智依舊強健，影響力不減。
某次，《泰晤士報》編輯將魯珀特介紹給一位略顯驚訝的年輕記者，請他展示報社新推出的直播應用程式，以及讀者對特定新聞的互動情況。
魯珀特還與《旁觀者》前主編、現為《泰晤士報》專欄作家的法蘭瑟·尼爾森（Fraser Nelson）交談，討論公司向影片轉型，以及尼爾森試驗的短影音內容。魯珀特也想聊聊記者新星對奈傑爾·法拉奇（Nigel Farage）是否會進入政府的看法。
一個「深度分裂」的家族
距離家族信託爭議和解已過去三個月，曼寧聲稱，該家族卻是「深度分裂」。
「雖然拉克倫和父親密切合作，但據我了解，他和年長的兄弟姐妹仍然疏遠，」他說。
我們嘗試過聯繫魯珀特及其子女拉克倫、詹姆斯、伊莉莎白和普魯登斯，以請求評論。
早在1980年代，安娜·默多克（Anna Murdoch）——拉克倫、詹姆斯與伊莉莎白的母親——就預言過這場風暴。
她在小說《家族企業》（Family Business）中描寫一個虛構報業王朝的崛起，探討手足競爭、嫉妒，以及父母權力如何破壞家庭關係。該書出版時，她的孩子仍是青少年，故事講述報業大亨的子女如何被父母塑造成權力鬥爭中的競爭者。
十年後，當她與魯珀特離婚，並且魯珀特迎娶第三任妻子鄧文迪（Wendi Deng）時，安娜接受澳洲女性雜誌訪問，被問及哪個孩子最適合接她前夫的班。
她回答說：「其實我希望他們都不要。我覺得他們都很優秀，可以做任何想做的事。但我認為這（繼承）會帶來很多心碎和艱難。他們在這個年紀承受了不必要的壓力。」
家族信託是魯珀特與安娜離婚協議的一部分，旨在保障孩子們的未來，確保魯珀特過世後平等分配。但這一切因內華達州的法庭爭鬥與最終的和解方案而破裂。
隨之而來的，是他與六個孩子中的三個人關係或許已徹底破裂——可能永遠無法修復。
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 37
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 11 小時前 ・ 16
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 14 小時前 ・ 12
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 10
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 173
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 44
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
規模7.0地震撼台 宜蘭最大7級、北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日晚間發布地震速報，指出東北地區發生芮氏規模7.0地震，震央位於北緯24.62度、東經121.94度，地震深度...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 41
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 17
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 8
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 18 小時前 ・ 143
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 66
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 16
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 40
強震驚魂！板橋社區降「磁磚雨」 住戶淚控：都更再慢恐出人命
昨（27）日深夜 23 時 05 分，宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 強震，雙北地區震度達 4 級。強烈搖晃不僅驚醒民眾，更再度震出老舊建築的居住安全危機。新北市板橋區一處社區大樓在地震當下發生嚴重外牆剝落，大片磁磚夾雜混凝土塊從高空墜地，目擊住戶餘悸猶存，形容這場「磁磚雨」是與死神擦肩而過的 60 秒生死瞬間。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 25
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 15 小時前 ・ 2