《默殺》已登串流平台再上戲院 張韶涵跨刀演唱〈暮色迴響〉助陣

來自馬來西亞的導演柯汶利，當年在北藝大研究所畢業時，執導長片《默殺》，塵封已久直到2023年才在台北電影節放映，還拿到觀眾票選獎。這部片後來被對岸看上，翻拍為《默殺》；結果原版的《默殺》改名為《默殺：無聲之地》，直到2024年在戲院放映，中國版的《默殺》卻悄悄上了串流平台，如今也終於正式敲定登上台灣戲院。

根據柯汶利的解釋，當初《默殺：無聲之地》參加上海電影節，貓眼、阿里影業等集團看上翻拍版權，但遲遲沒找到導演，之後又回頭找上他。因此柯汶利把這部片帶回馬來西亞拍攝，巧妙避開中國電檢尺度的種種限制，因而造就了兩個版本之間是相隔7年的創作，各自有不同的命運。

中國版的《默殺》雖然故事一樣，但網羅張鈞甯、王傳君、金士傑、吳鎮宇等演員陣容，彼此也激盪出不同的火花；況且全片在馬來西亞拍攝，所以種種描寫人心險惡、故事不斷翻轉的懸疑劇情，因為都不是發生在中國，巧妙地避開中國電檢的尺度。只有最後的結局，看似奔向無限自由，加上了「邪不勝正」的畫面。

此外電影還找來張韶涵演唱歌曲〈暮色迴響〉，作為宣傳之用。這首歌曲橫跨近20度音域，演唱難度極高，在她細膩且極具穿透力的聲線演繹下，思念與遺憾的情感如潮水般湧現，與電影沉重的氛圍完美呼應，更將張鈞甯與王傳君在片中的內心掙扎、哀傷完全托舉起來，讓觀眾在視覺與聽覺上，同步感受《默殺》的沉重氛圍與情感張力。

不過這部片儘管已經締造人民幣3億5,100萬元的票房收入，眾人議論紛紛的，就是女主角張鈞甯投資了這部片。對此柯汶利表示這都是傳聞，，「貓眼、阿里影業規模很大，就不需要私人投資。假使真的有，就只好恭喜她『噱翻了！』」

