默沙東肺動脈高壓治療獲「國際新創」獎

【記者柯安聰台北報導】第22屆國家新創獎日前頒獎，美商默沙東藥廠以其肺動脈高壓領域的創新突破性生物抑制劑榮獲「國際新創」獎項，為患者帶來治療新契機。此為默沙東第9度獲此殊榮，顯示出其對藥物研發的堅定投入以及對醫療領域創新的長期承諾。



肺動脈高壓是一種具高併發症發生率與高致死風險的罕見疾病，常見症狀包括容易疲累、呼吸喘、運動耐受力下降，嚴重時可能出現心絞痛、昏厥等，甚至導致右心衰竭並危及生命。這種疾病進展快速，大多數患者病情會迅速惡化並擴展至晚期；然而，其現行以血管擴張為主的藥物治療方式雖能延緩疾病進展，但難以根治其中的關鍵病理變化，尤其疾病晚期的患者即使在現有治療方案下，1年死亡率仍高達26%，新診斷患者的5年死亡率約40%。



本次獲獎的生物抑制劑為創新機轉藥物，經臨床研究證實能夠改善患者的運動耐受力、降低肺血管阻力，第24週評估時，患者的6分鐘步行距離增加40.8公尺、死亡或臨床惡化事件的發生風險亦顯著降低約84％，這樣的改變在臨床上有重要意義。對於已穩定接受最大可耐受劑量背景治療的成人患者，觀察到因疾病相關原因而住院、接受肺移植或死亡的綜合風險顯著降低76%。突破了肺動脈高壓長期以來被視為高致死風險疾病的觀念，為肺動脈高壓患者帶來突破性的治療新方向。







(圖)美商默沙東藥廠長期投入台灣生醫創新領域並與政府維持良好合作，未來也期望透過健保制度，讓更多肺動脈高壓患者受惠。



國家新創獎被視為台灣生醫與健康領域的最高榮譽，默沙東過去已憑藉癌症免疫治療藥物，連續5年在不同研究領域獲得8座獎盃，此次第9度獲獎，再次驗證其研發能量與持續創新的決心。醫藥事業處及商業營運暨策略處總監簡國任表示，默沙東自1994年起投入台灣臨床試驗研究，至今邁入第31年，過去3年更投入超過新台幣25億元，在台執行超過130個臨床試驗，每年受試者超過1500位，展現對於新藥研發的重視。



此外，自2019年起，默沙東也與台灣5所大學及研究所合作，培育臨床試驗人才。透過深化在台合作，將國際醫療資源注入國內，提升台灣生技醫藥產業全球競爭力，落實企業在地福祉與人才培育，並持續配合「健康台灣」政策，擴大投資並吸引更多國際級試驗，建立更完善的醫療生態系統，為台灣社會與全球健康的永續共同努力。



長期深耕在地之外，默沙東的創新能量也獲國際肯定。2024年世界肺高壓大會（WSPH）已將此次獲獎的生物抑制劑納入其治療指引中，並表示該藥物是近20年來首個作用於全新治療路徑的藥物，為肺動脈高壓的臨床治療帶來了截然不同的方向與機會。期盼台灣也能早日與國際指引同步，讓合適的患者迎來治療新選擇。



默沙東長期以來與台灣政府部門維持良好合作關係，希望未來能透過健保給付制度，讓更多符合條件的肺動脈高壓患者受惠。默沙東也將持續與相關部門協作，守護台灣人民健康、落實企業社會責任，創造一個安全、永續且健康的未來。（自立電子報2025/12/19）