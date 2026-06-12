默茨：面對「其它國家扭曲競爭」不能坐視不管

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（德國之聲中文網）周四（6月11日），德國總理默茨在聯邦議會作施政報告時，談及貿易政策問題時表示，“歐洲比其它任何一個大洲都更獲利於開放、公平的世界貿易”，但“當其它方不遵守共同規則時，我們不能坐視不顧”。

默茨表示：“面對其它國家扭曲競爭的做法，我們要保護我們的利益和經濟。”

默茨表示，將在歐洲理事會就如何擴充歐盟工具箱進行磋商。他說，歐洲內部市場備受全球出口商青睞，“我們將利用歐洲內部市場的吸引力，來推動落實公平、透明競爭的規則”。

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德國以及歐盟目前在貿易上面臨多重挑戰——美國的關稅政策，以及中國國家補貼下的產能過剩湧入世界市場。

德國對華貿易逆差近900億歐元

據路透社報道，歐盟去年對華貿易逆差達到3600億歐元，同比增長近二成。而德國對華貿易逆差則達到近900億歐元，同比增加33%。

今年3月，歐委會提出一項法案，以《工業加速法案》提振對“歐洲制造”以及低碳產品的需求。今年1月，歐委會提出對《網絡安全法》的修訂法案，可能將中國科技巨頭華為、中興排除在外，目前兩項法案尚須批准。北京已表示堅決反對，並威脅反制。

路透社分析說，對德國而言，一方面，該國強大的汽車工業擔心與中國發生貿易戰。另一方面，德國一些其它的工業如鋼鐵、制藥以及汽車零配件制造商，則支持對華強硬的貿易政策。

（綜合報道）

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作者: 德才