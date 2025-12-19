默認了？Winter爆戀BTS柾國首露面 1舉動「手臂同款刺青全遮」

記者林汝珊／台北報導

Winter、柾國爆熱戀。（圖／翻攝自IG）

女團aespa成員Winter與防彈少年團成員田柾國日前傳出熱戀，兩人手臂上相似圖騰的狗狗刺青，被認為疑似情侶款，SM娛樂僅以「沒有立場」回應，被認為是默認戀情。今（19日）南韓年末音樂盛事《KBS歌謠大祝祭》登場，Winter事件後首度現身，備受關注。

Winter演出巧妙戴上袖套遮住刺青。（圖／翻攝自KBS YT）

緋聞風波至今兩週，今Winter首度公開現身，隨著 aespa 合體於《KBS歌謠大祝祭》演出，4人以白色系造型登台。有趣的是，Winter右手戴上袖套，巧妙遮住刺青，引發不少聯想。此外，近日也有網友挖出柾國在演出中，似乎也努力想蓋住左手臂刺青，引起不少討論。

韓國網友於4日在論壇《theqoo》貼出爆料文，照片可看出田柾國左手手肘附近的刺青圖案，由三個連結在一起的小圖示構成；而aespa成員Winter 手臂也可以清楚看到同樣位置出現「三隻連在一起的小狗圖案」，引發「情侶刺青」猜測。

