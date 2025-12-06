默認平壤擁核 中國刪除「支持朝鮮半島無核化」

普丁、習近平與金正恩三人表面合體，實則俄羅斯、中國、朝鮮各懷鬼胎。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

[Newtalk新聞] 香港《南華早報》6日報導，中國國務院於上月27日發布了題為《新時代中國的軍控、裁軍與不擴散》的白皮書。韓國《每日商業新聞》（Maeil Business Newspaper）研判，中國此舉意味著默認平壤擁核。

韓國《每日商業新聞》指出，中國這份白皮書是對2005年9月發布的《中國軍控與裁軍》白皮書的更新，其中有關「朝鮮半島無核化」的表述發生了顯著變化。

這次發布的白皮書刪除了中國歷來提及的「支持朝鮮半島無核化」表述。

南韓國防研究院( KIDA )近期舉行軍事論壇，並公布對北韓核武數量的推算數據，認為北韓目前可能握有約 150 枚核武，推測 2040 年時可能持有超過 400 枚核武。圖為北韓的洲際彈道導彈。 圖 : 翻攝自張斌說(資料照)

在「核不擴散」部分，白皮書指出：「中國在朝鮮半島問題上始終秉持公正立場和正確方向，始終致力於朝鮮半島的和平、穩定與繁榮，並致力於推動朝鮮半島問題的政治解決進程。」

「中國敦促相關各方發揮建設性作用，停止威脅和施壓，恢復對話談判，推動政治解決，實現朝鮮半島長期穩定與和平。」

2005年，裁軍白皮書在「積極推動國際軍控和裁軍」部分指出，「我支持相關國家在朝鮮半島、南亞、東南亞和中東地區建立無核區」，但該白皮書並未提及「朝鮮半島無核化」。

北韓紀念勞動黨成立80週年進行盛大閱兵式，包括車輛及軍事裝備的轉移活動，預計參與人數達數萬人。 圖：翻攝朝中社（資料照）

專家表示，這顯示中國已改變了先前「朝鮮不擁有核武」的立場，轉而將與美國的戰略競爭置於首位，暗示中國「默認」了朝鮮擁有核武的存在。

卡內基國際和平研究院高級研究員趙彤告訴《南華早報》：「如果中國不再提及『朝鮮半島無核化』，實際上就是在縱容朝鮮擁有核武器。」

趙彤表示，過去一年半以來，中國在官方聲明和政策文件中「明顯不再」提及「朝鮮半島無核化」。 「在朝鮮的反覆施壓下，中國似乎已經決定接受北韓的要求，即擱置近年來屢屢令朝中關係複雜化的核問題。」

北韓發射 KN-23 的導彈車，俄國輸出技術改良了北韓導彈的精準度。 圖：翻攝自 騰訊新聞 「零度」軍武評論

由於朝鮮與俄羅斯關係密切，朝中兩國關係一度疏遠。 9月，北韓領導人金正恩訪問北京，出席中國「勝利80週年」閱兵式並與中國國家主席習近平舉行會談後，朝中宣布恢復友好關係。

由於當時會談中並未提及「無核化」，外界擔憂中國實際上是在默許或忽視北韓的核武大國地位。

在金正恩委員長與習近平主席會晤後，中國公佈的會談結果中完全沒有提及「朝鮮半島無核化」。 2018年至2019年間，兩國在中國舉行了四次峰會，在朝鮮舉行了一次峰會，每次峰會都包含了無核化議題。因此，有人擔心中國實際上可能會認可或放棄朝鮮自稱擁有核武的說法。

北韓洲際彈道飛彈（ICBM）的發射車。圖為金正恩於「火星-18」洲際彈道飛彈聽取簡報。 圖：翻攝朝中社（資料照）

哈德遜研究所亞太安全研究所主席克羅寧（Patrick Cronin）表示，中國立場的轉變是對美國加強與韓國和日本的延伸威懾的一種「微妙抗議」，也是「間接規避國際社會遏制朝鮮核計劃壓力的一種方式」。

有些人指出，在美國總統川普「批准」韓國建造核動力潛艇之際，中國沒有理由表達「對朝鮮半島無核化的支持」。

韓國外國語大學中國研究教授姜俊英告訴《南華早報》，這份白皮書「間接表達」了中國的觀點，即在韓國和北韓都在發展核動力潛艇的情況下，朝鮮半島無核化「難以實現」。

