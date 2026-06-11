黛妃35年前親筆信曝光！寫色色笑話搞怪 自嘲靠「百憂解」撐過王室生活

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黛安娜王妃生前留下的大量私人書信，一直是外界了解她內心世界的重要窗口。（翻攝Princess Diana臉書社團）

英國黛安娜王妃（Princess Diana）離世29年，她生前留下的大量私人書信，一直是外界了解她內心的重要窗口。近日，她在1991年寫給英國男星泰倫斯史坦普（Terence Stamp）的多封親筆信即將公開拍賣，不只揭露兩人的深厚友誼，也讓外界得以一窺她面對王室職責、心理壓力和私人生活時真實心境。

寫性愛笑話、寄胸部卡片？ 黛妃私下反差超大？

根據《CNN》報導，這批信件寫於1991年7月至12月間，將於倫敦邦瀚斯拍賣行（Bonhams）拍賣，為已故演員泰倫斯史坦普遺產拍賣的一部分。信中內容有輕鬆幽默，也有真情流露，展現出與公眾印象截然不同的黛妃。

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其中一封寫於1991年9月的信件中，黛妃感謝史坦普邀請共進午餐，還特別稱讚對方準備的香檳：「香檳實在太棒了，我猜這世上已經沒有多少瓶這樣的酒了。」另一張卡片更展現她幽默的一面，卡片封面寫著：「上帝為什麼發明性愛？」打開後可見她寫：「這樣已婚夫妻一年至少還能一起做兩次事。」

泰倫斯史坦普是英國影壇傳奇男星，與黛妃私交甚篤。（翻攝IMDb）

到了同年12月，黛安娜又寄出一張帶有裸露胸部插畫的搞笑明信片，主動邀請史坦普共進午餐。她寫道：「我已經太久沒見到巨蟹座的人了，如果耶誕節前不見面，我真的撐不下去。」明信片正面還印著雙關語「All The Breast from London」，刻意將「Best」（最好的祝福）改成「Breast」（胸部），相當幽默。

理解她處境的人不多？ 黛妃吐露王室生活壓力？

但也不是所有信件內容都這麼輕鬆。在1991年10月17日的一封信裡，黛妃坦言，史坦普對她的理解讓自己深受感動。她寫道：「你對我真的太好了，你理解我的工作、我的角色，以及伴隨而來的一切，讓我感動不已。」

接著她提到：「很少有人願意花時間去理解這麼複雜的處境……為百憂解歡呼三聲，當然，我指的不是美國那種。」一番話反映出她當時巨大的心理壓力。

黛安娜王妃與當時的查爾斯王儲，婚姻始終不幸福。（翻攝Princess Diana臉書社團）

事實上，1991年正逢黛妃與當時的查爾斯王儲婚姻破裂之際，兩人1992年宣布分居、1996年離婚。1997年黛妃在巴黎出車禍瀟湘玉殞，享年36歲，留給世人無限遺憾。

而泰倫斯史坦普是英國影壇傳奇人物，曾在1978年電影《超人》（Superman）中飾演反派薩德將軍（General Zod）而聞名全球，在去年辭世。

《CNN》報導指出，這批書信預估每封成交價約500至2,000英鎊（約新台幣2.1萬至8.5萬元）。近年黛妃的私人書信屢次登上拍賣市場，2023年她寫給好友蘇西與塔瑞克卡森（Susie and Tarek Kassem）的32封信件，就以14萬5,550英鎊（約新台幣618萬元）高價成交，足見這位「人民王妃」的影響力至今不減。

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