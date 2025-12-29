「黛安娜奶奶會以你為榮」12歲喬治王子反應曝光 路易「搶爸爸糖果」全場笑翻

路易王子（左起）、喬治王子、夏綠蒂公主與民眾近距離互動。（翻攝princeofwalesfamily IG）

英國王室成員在耶誕節當天，依照傳統，在參加完耶誕禮拜後進行徒步活動。全場最引人注目的，莫過於威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）的3個孩子——12歲的喬治王子（Prince George）、10歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte），以及7歲的路易王子（Prince Louis），他們展現出漸漸成熟的自信和可愛個性，引發熱議。

黛妃鐵粉對喬治說的話語 為什麼很感人？

英國王室成員25日在諾福克郡桑德令罕莊園的聖瑪麗瑪德蓮娜教堂，參加聖誕節晨禱禮拜，之後在徒步活動中，與民眾近距離互動。綜合英媒報導，已故戴安娜王妃的70歲忠實粉絲約翰勞瑞（John Loughrey）也在群眾之中，威廉帶著3個孩子見勞瑞，勞瑞一一和他們握手，並特別對喬治說：「黛安娜奶奶會為你感到非常驕傲，為你們所有人驕傲。」喬治很有禮貌回應：「謝謝。」威廉則說：「謝謝你這麼溫暖的話，約翰。」

路易王子（左起）、喬治王子、夏綠蒂公主與民眾近距離互動。（翻攝princeofwalesfamily IG）

喬治向黛妃的鐵粉說謝謝。（翻攝X@anahixespos）

網友猜測，勞瑞會這麼說，是因為喬治早前才跟爸爸一起去探訪無家可歸者，32年前黛妃也帶著威廉行善，具有傳承意義。勞瑞甚至對威廉說，他預測喬治將會長到193公分高。這一幕迅速在TikTok瘋傳，許多網友表示感動，也讚喬治越來越穩重、得體，也有人發現，即將進入青春期的他「變聲」了。

夏綠蒂公主表現落落大方。（翻攝princeofwalesfamily IG）

夏綠蒂親切與民眾自拍。（翻攝George, Charlotte, Louis: The Little Royals 臉書）

夏綠蒂大方得體 親切擁抱民眾、自拍

夏綠蒂則展現出小大人般的自信，她主動將手上的禮物、鮮花交給身旁的保鑣，接著給予一名民眾擁抱，還與民眾自拍、合照，沿路和民眾說「謝謝」「耶誕快樂」，舉手投足落落大方。當威廉王子呼喚她時，她開心地回應「來了！」此外，在過程中，她還拍了拍哥哥喬治的背，像是在給他打氣。

路易王子從爸爸手中搶下大糖果，樂到不行。（翻攝X@fashionistaera）

路易拿到了跟他一樣大的熊娃娃。（翻攝X）

堪稱「王室表情包」的路易無疑也是亮點，一名民眾將一顆超大巧克力球交給威廉，指定要給路易。當威廉接過，問道：「這是什麼？」時，沒想到路易迅速從爸爸手中一把搶過去，把糖果緊緊抱在手裡不肯。現場民眾開玩笑說：「他絕對不會分享的！」威廉提醒路易要說謝謝，還幽默幫忙打圓場。

夏綠蒂公主拍了拍哥哥喬治的背，像是在給他打氣。（翻攝X@cambridgepower）

凱特王妃當天氣色看起來很好。（翻攝princeofwalesfamily IG）

此外，路易還收到一個跟他身高一樣高的巨型泰迪熊，威廉笑說：「這跟路易一樣大耶！」引來陣陣笑聲。路易古靈精怪的舉動，被網友稱是「王室耶誕活動的MVP」。

