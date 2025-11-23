黛安娜王妃御用設計師柯斯蒂羅逝世 享壽80歲
（中央社都柏林22日綜合外電報導）愛爾蘭時裝設計師柯斯蒂羅逝世，享壽80歲。他曾是已故英國黛安娜王妃的御用時尚設計師，在過去40年一直是倫敦時裝週的代表人物。他的家人在今天發聲明證實此消息。
路透社報導，柯斯蒂羅（Paul Costelloe）於1983年創立個人品牌Paul Costelloe Collections後不久，被任命為黛安娜的個人設計師，兩人合作關係一直持續到1997年黛安娜在巴黎車禍中身亡為止。
柯斯蒂羅始終在他位於倫敦市中心的工作室，主導所有系列作品的開發。早在1984年倫敦頂級時裝秀首次舉辦時，他就獲邀參展，並於今年9月再度登台，展示他最新的春夏系列作品。
他的家人在聲明中表示，柯斯蒂羅在倫敦於短暫患病後，在妻子與7名子女陪伴下安詳辭世。
柯斯蒂羅1945年出生於都柏林，他曾在巴黎的法國奢侈品牌擔任設計助理接受培訓，之後又到了另一時尚之都米蘭，獲聘為高檔百貨公司La Rinascente的設計師。
他也曾在紐約待過一段時間，於當地創立自己的品牌，隨後定居倫敦，與黛安娜王妃的合作關係正是在倫敦達到巔峰。如今，他的設計系列橫跨多個領域，涵蓋女裝、男裝、包袋、家居用品和珠寶。（編譯：陳昱婷）1141123
