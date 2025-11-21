黛安娜王妃新蠟像曝光！ 網驚呼不像本人：是卡蜜拉做的嗎？

黛安娜王妃的新蠟像曝光（左圖），讓粉絲看了很失望。（翻攝Musée Grévin臉書、X@dollysoulsiren）

巴黎格雷萬蠟像館（Grévin Museum）20日揭幕一尊已故黛安娜王妃（Princess Diana）的新蠟像，她穿那件經典的黑色復仇禮服，充滿象徵意義。不過，蠟像造型在網路上引來負面評論，不少人認為看起來很老、一點都不像黛妃，甚至虧：「是卡蜜拉做的嗎？」

黛妃經典「復仇禮服」典故從何而來？ 蠟像放遠離前夫

黛妃1994年在倫敦蛇形藝廊（Serpentine Gallery）出席慈善活動時，以一套Christina Stambolian設計的黑色貼身小禮服亮相，優雅卻大膽。前一天，他的前夫查爾斯王儲（現在的查爾斯三世）才公開坦承與卡蜜拉的不忠關係。因此黛妃的那套禮服，被視為向王室和媒體「復仇」的象徵。

根據《Frace24》報導，格雷萬蠟像館指出，館方館長是在幾年前造訪倫敦杜莎夫人蠟像館後，對當地的黛安娜蠟像印象不深，因此決定要在巴黎打造一尊更具代表性的蠟像。新蠟像造型細節考究，包括黛妃腳踩高跟鞋、拿精緻的手拿包，佩戴珍珠項鍊，優雅自信。

巴黎格雷萬蠟像館揭幕黛安娜王妃的新蠟像。（翻攝Musée Grévin臉書）

新蠟像中的黛妃身穿經典的「復仇禮服」。（翻攝Musée Grévin臉書）

黛妃的蠟像被放在瑪麗安東妮皇后（Marie-Antoinette）旁邊，這位同樣在巴黎逝世的王室人物，而且刻意遠離查爾斯和已故女王伊麗莎白二世的蠟像，代表她的個人獨立地位。格雷萬蠟像館每年吸引約70萬名遊客，黛妃的新蠟像，有望再帶動參觀熱潮。

黛妃蠟像「變老又變樣」？ 網狂吐槽：完全不像她！

不過，蠟像的造型在網路上引起熱議，許多網友在《Hello!》雜誌IG貼文下方留言：「她一點也不像黛安娜」「這是誰做的？卡蜜拉做的嗎？」「完全不像她！」「一點都沒有呈現她的美。光是第一眼，就讓她看起來老了大概10歲。」「她的臉完全不一樣，絕對不是黛安娜」「好可怕，一點都不像她」「這不是黛安娜王妃」。

黛安娜王妃1994年身穿Christina Stambolian黑色小禮服，被稱「復仇禮服」，蔚為經典。（翻攝X@dollysoulsiren）

還有人說：「都2025年了，我們做90年代最美的女人的蠟像，結果就這個水準？」「黛安娜散發的溫暖、善良、同情心去哪裡了？」「真的很糟，是對她的侮辱」「五官太硬朗，完全沒捕捉到她柔美和純粹的美」

一名黛妃的粉絲說：「我覺得完全沒有呈現她那種明亮、善良、美麗的臉，還有她自然的光彩和微笑。她的兒子們會怎麼想？黛安娜不只因為『復仇禮服』被記住，但我大概知道你們想表達什麼，只是這不是我對她的印象。」

