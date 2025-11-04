黛安拉德辭世 曾與女兒蘿拉鄧攜手入圍奧斯卡

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國女演員黛安拉德（Diane Ladd）今天與世長辭，享壽89歲。她曾與女兒蘿拉鄧（Laura Dern）以電影「激情薔薇」（Rambling Rose）攜手入圍奧斯卡獎。

綜合法新社和路透社報導，黛安拉德演藝生涯橫跨80年，3度獲奧斯卡最佳女配角獎提名，分別是馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的「再見愛麗絲」（Alice Doesn't Live Here Anymore）、大衛林區（David Lynch）的「我心狂野」（Wild at Heart）及1991年劇情片「激情薔薇」。

她與第一任丈夫布魯斯鄧（Bruce Dern）所生的女兒蘿拉鄧因「激情薔薇」雙雙獲得奧斯卡提名，她們是第一對、也是唯一一對憑藉同部電影在同年入圍奧斯卡的母女檔。

蘿拉鄧今天證實母親過世消息，但未公布死因。她在聲明中說：「我的偉大英雄、生命中最珍貴的恩賜母親今晨在加州歐海（Ojai）家中過世，我隨侍在側 。」

黛安拉德1935年出生於密西西比州，年輕時便投身舞台與電視劇。她以細膩詮釋堅毅、聰慧又複雜的女性角色聞名，經常與蘿拉鄧扮演母女。

蘿拉鄧寫道：「她是最偉大的女兒、母親、外婆、演員與藝術家，一個富有深切同理心的靈魂，宛如只存在於夢中的造物。我們很幸運擁有她，她現在與天使一同飛翔。」（編譯：盧映孜）1141104