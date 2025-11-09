黛藍生活美展 洄瀾染

吉安鄉好客藝術村饒富多元文化特色，攜手東海岸文教基金會舉辦湛藍魅力的《黛藍生活美學展》，即日起至十二月三日止展出「洄瀾染︱植物藍染形糊染技術研習」基礎班與進階班的成果。隆重開幕式熱情展開，貴賓也來自全國各地，湯文君老師與十一位學員共展出百餘件藍染作品，呈現傳統技藝結合生活美學的創意能量。

鄉長游淑貞感謝東海岸文教基金會現任董事長沈廷憲、前董事長楊隆翔五年來開課傳承，並盛讚湯文君老師今年更以創新技法呈現3D立體藍染作品，讓觀者彷彿置身夢境，感受藍色層次的深邃與流動之美（見圖）。誠摯邀請鄉親前往參觀，體驗客家藍染工藝之美。

活動中，游淑貞鄉長與現場嘉賓同賞湯老師的〈長春祠〉、〈三仙台〉等花東風景藍染佳作，以及學員以漸層染色呈現的藝術布品，觀者無不讚嘆「黛藍世界」的優雅氛圍，紛紛拍照留念。好客藝術村不僅是藝文展演場域，更是推動地方文化與生活美學的重要基地。未來公所將持續深化藝文展覽與工藝體驗，讓文化扎根社區、讓藝術走入生活，形塑幸福吉安的文化品牌與實踐願景。

楊隆翔前董事長與沈廷憲董事長均表示，感謝文化部傳統藝術中心、花蓮縣政府、吉安鄉公所長年支持，全力協助客家傳統文化傳承的藍染手藝，出錢出力協助場地，得連續五年攜手推動藍染技藝在花蓮扎根，從課程到展覽逐步奠定發展基礎。

游淑貞鄉長表示，因有楊前董事長與沈董事長、以及湯文君老師孜孜不倦耕耘、扎根藍染藝術生活美學；數年如一日傳承技藝，湯老師的藍染學生已遍及全台各縣市，此次開幕活動，還有學生攜家帶眷遠從基隆前來共襄盛舉；六、七月開辦初級、進階班兩個班的學員當中，也有來自宜蘭的藍染愛好者，經過十六天計120小時授課過程，不僅湯老師遠從南投草屯鎮，不辭舟車勞頓，每星期到花蓮授課，她的學生也跨縣市前來學習，令人感佩。

湯老師教導學員型糊染基礎及進階的技法，採用的藍靛及草木灰水，以及棉布、麻布等天然布料，一切都非常環保。湯老師說，這次展出的作品從服飾配件到居家擺飾，風格多元、創意十足。並預告十一月十六日上午9點至10點30分將舉辦親子藍染體驗活動，歡迎民眾親手體驗植物藍染的自然魅力。