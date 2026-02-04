黛西艾德格瓊斯、王安宇各自為愛牌代言

雅詩蘭黛簽下黛西艾德格瓊斯為最新全球品牌代言人（雅詩蘭黛提供／黃唯淯台北傳真）

雅詩蘭黛與Acqua di Parma近期不約而同宣布全新代言人名單，分別攜手英國新生代演員黛西艾德格瓊斯（Daisy Edgar Jones）與大陸男星王安宇，透過不同領域的影響力，為品牌形象注入嶄新能量。

雅詩蘭黛正式宣布黛西艾德格瓊斯成為最新全球品牌代言人，橫跨保養、彩妝與香氛系列。她憑藉電影《龍捲風暴》刷新票房成績並為全球所知，今年更有一部新片《洪水來襲》講述銀行保安與神偷秘盜的犯罪情節，可說是好萊塢備受矚目的新世代面孔。品牌亦看中她自然不造作、兼具力量與優雅的特質，與雅詩蘭黛長年強調的女性自信形象高度契合。

廣告 廣告

王安宇為Acqua di Parma拍攝的全新形象照。（Adp提供／黃唯淯台北傳真）

而迎來110週年的義大利香氛品牌Acqua di Parma，則邀請王安宇擔任大陸代言人。近年王安宇在戲劇圈的聲量持續攀升，從青春題材到古裝奇幻皆有亮眼表現，尤其在《陷入我們的熱戀》中所展現的內斂情緒張力，讓他成為話題焦點；與此同時，他在綜藝與時尚活動中的從容表現，也屢屢引發社群討論。他在戲路上以不張揚卻逐步墊高自己在觀眾心中的存在感，正好呼應Acqua di Parma香氛所強調的不喧賓奪主，不走勇於出頭的那種強烈表現感，那種自在、紳士般的從容自信，反而是他們一直追求的，也因此雙方的合作看來可說是天作之合。

更多中時新聞網報導

澳網》小蠻牛帶傷勝 四大賽決賽全滿貫

韓諾羅病毒升溫 日流感警報再起

替代役男遭輾 同學還原凌晨回訊沒醉