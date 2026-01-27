點不明眼藥水自傷近全盲詐保4550萬 只拿到32萬還被逮獲！2男判刑

記者楊佩琪／台北報導

▲警方埋伏蒐證近半年，逮獲主導詐保的蔣男，及點了不明藥水自傷近全盲的林男。（圖／資料畫面）

男子蔣宗華被控和保險員內神通外鬼，以人頭公司出具高收入證明，再說服汽車業務員林彥廷當人頭，並給予不明藥水自傷雙眼，詐取4450萬元鉅額保險理賠。林男因點了眼藥水導致雙眼近乎失明，卻只拿到32萬餘元，另家保險公司察覺有異，報警提告。一審台北地方法院依共同詐欺罪，判處蔣男1年2月有期徒刑、林男7月有期徒刑，犯罪所得沒收。可上訴。

刑事局偵七大隊第二隊追查，蔣男早有詐保前科，2019年間自撞車禍，向保險公司宣稱雙眼被樹枝劃傷，近乎全盲，申請4000萬餘元高額壽險附加傷害險。但實際上僅是白內障，詐得保金千萬。

食髓知味的蔣男坐牢後又故技重施，找來林男當人頭，成立土木包工、工程行等空殼公司，藉此製造高收入證明，好投保較高保額保險。一共向2家保險公司投保，金額共計4550萬元。蔣男並承諾得手後，其中1000萬元分給林男。

待林男投保，並繳納2期保費，2020年3月間，蔣男給了林男一瓶成分不明的眼藥水，要林男自傷，林男使用後果真視力大幅衰退，雙眼還有脈絡膜炎合併黃斑部結痂，幾近全盲，但向其中一家保險公司申請保金，只拿到32萬餘元，另家保險公司察覺不對勁，報警提告，全案因此曝光。

警方獲報後，埋伏蒐證近半年時間，2022年7月間一舉將蔣男、林男等人拘提到案。台北地檢署偵辦後依法將蔣、林2人起訴。

