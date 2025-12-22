一點二五兆國防特別預算遭立院擱置 民調五成四不樂見

台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天發表「國人對一點二五兆國防特別預算遭立院擱置的反應」即時民調。結果顯示，五成四不樂見一點二五兆國防特別預算遭立院暫緩列案，僅三成樂見。不樂見者比樂見者多百分之二十三點五。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，民調結果顯示，過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見八年一點二五兆國防特別預算計畫未經國會討論即破局。他提到，即便是在野兩黨支持者，看法也略顯分歧，各自都有三成上下不樂見的狀況。

民調詢問，為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府十一月二十七日提出未來八年將投入一點二五兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案）。是否樂見這樣的結果。結果發現：百分之十六非常樂見，百分之十四點二還算樂見，百分之二十六點九不太樂見，一點也不樂見為百分之二十六點八，百分之十點五沒意見，百分之五點六不知道、拒答。

游盈隆提出四點分析，首先，從年齡層看，不分老少，每一個年齡群組都呈現過半數或多數不樂見一點二五兆國防特別預算遭立院兩度暫緩列案。二，從教育背景看，每一種教育類別都呈現一面倒不樂見。 三，從省籍族群角度看，河洛人，二成八樂見一點二五兆國防特別預算遭立院兩度暫緩列案，五成五不樂見；客家人，三成三樂見，五成一不樂見；外省族群，四成三樂見，四成八不樂見。 四，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，百分之五點六樂見，八成七不樂見；國民黨支持者，五成二樂見，三成三不樂見；民眾黨支持者，五成九樂見，二成九不樂見；中性選民，三成二樂見，三成三不樂見。

此項民調由台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行，調查時間為十二月十五到十七日，對免以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話百分之七十，手機百分之三十。有效樣本一千零七十七人，市話七百五十二人，手機三百二十五人；抽樣誤差在百分之九十五信心水準下約正負百分之二點九九。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。