點亮中台灣城市建築美學 第12屆台中市都市空間設計大獎頒獎
【民眾網諸葛志一台中報導】第12屆「台中市都市空間設計大獎」，今年以「獨一無二」為年度主題，展現台中在都市設計與宜居建築上的創新能量。29日於勤美洲際酒店3樓隆重舉行頒獎典禮，共頒發7大類獎項、15件獲獎作品，由市府秘書長黃崇典與都發局長李正偉接力頒獎，肯定建築師與團隊在城市空間美學上的卓越表現。
黃崇典表示，透過都市空間設計大獎的競逐與肯定，不僅讓更多人看見台中市近年都市環境持續優化、宜居建築設計的多元成果，也展現建築師巧妙融合人本精神、環境永續與城市美學的設計能量。市府也藉由獎項，鼓勵公共工程主辦機關與建築開發單位攜手合作，與市府共同打造以人為本、友善宜居、兼具永續景觀的城市風貌，形塑屬於台中「獨一無二」的都市設計特色。
都發局指出，此屆年度最大獎項「都市空間設計首獎」及「宜居建築設計卓越獎」，由「陸府織森」奪得，作品由永續建築師事務所鄭斯新建築師操刀設計，以「編織自然與生活」為核心理念，透過垂直森林綠化、多層次材質運用，以及具節奏感的空間動線與中介空間設計，結合生機建築與藝術語彙，營造如同植物園般溫潤且具儀式感的綠意建築，與周邊公園景觀共構，深獲評審高度肯定。
都發局表示，評審特別獎則由「逢甲大學共善樓（水湳校區）」及「東區協園社會住宅」榮獲，展現教育與公共住宅在都市空間中的示範價值。宜居建築設計類的經典獎與傑出獎，分別由「帝璟寬和」及「鉅虹 深CASA」獲得，呈現住宅設計在生活品質與美學上的細膩詮釋。
在建築空間類方面，卓越獎由「東海大學學生宿舍」奪得，經典獎及傑出獎則分別為「台中市太平區育賢段二期社會住宅」及「坤聯發西屯匯」。公共環境空間獎方面，「八仙山國家森林遊樂區自然構築計畫」榮獲卓越獎，「會展中心」與「捷運綠線松竹站（G4）」分別獲得經典獎及傑出獎，展現公共空間結合自然、生態與交通節點的多元可能。
小場域建築空間獎中，「蔡內科故居保存再生案」榮獲卓越獎，「台中市動物之家后里園區」及「原清水信義新村聚落建築群－G區診療所修復及再利用工程」分別獲得經典獎與傑出獎，突顯歷史建築與小尺度空間在城市記憶中的價值。
為呼應全球淨零趨勢與城市低碳轉型，都發局此屆也特別增設「低碳永續建築獎」，由「四季藝術幼兒園－永續生態綠校園」獲得評審青睞，展現建築設計在環境永續與教育場域中的實踐成果。
都發局長李正偉也表示，透過都市空間設計大獎的持續推動，不僅提升國內外建築師與景觀設計團隊到台中「做設計、遊建築、品生活」的意願，更期盼將台中的宜居建築理念與城市美學價值轉化為綠色種子，向全台擴散，攜手營造更舒適宜人的都市生活環境，展現城市的光榮感與文化自信。
