點亮偏鄉排球夢！俐富創辦人王俐喬發起「孩子的第一場夢想賽」讓職業賽場成為夢想的起點

【警政時報 司徒／臺北報導】隨著台灣職業排球聯盟元年揭開序幕，台灣排球文化迎來具備社會意義的新里程碑。為了讓更多孩子親近職業運動，俐富股份有限公司創辦人王俐喬特別與「臺北伊斯特職業排球隊」攜手，共同推動「孩子的第一場夢想賽」公益觀賽行動。本次活動特別邀請三芝國小、三芝國中、橫山國小、興華國小等偏鄉學校學童走進職業賽場，在觀眾席上近距離感受職業運動員永不放棄的拼搏風采。

俐富股份有限公司創辦人王俐喬特別與「臺北伊斯特職業排球隊」攜手，共同推動「孩子的第一場夢想賽」公益觀賽行動。(圖/俐富股份有限公司 提供)

這場公益行動不僅是一場賽事，更是孩子人生中第一次與夢想如此靠近的時刻。希望透過賽場真實的震撼感，將「永不放棄」的運動精神深植孩子心中。當孩子們在場邊親眼見證球員為救球飛撲、為團隊榮譽吶喊時，那種熱血沸騰的現場感，是課本或螢幕轉播無法替代的震撼教育，也是讓運動精神在心中生根的最佳方式。

三芝國小、三芝國中、橫山國小、興華國小三位校長包含台北景福扶輪社兩位扶輪社社長及社長當選人、社長提名人、社友到場支持。(圖/俐富股份有限公司 提供)

談起發起計畫的契機，創辦人王俐喬表示：「今年是台灣職業排球聯賽元年，外界往往聚焦於戰績與勝負，但我更在乎這股運動能量能傳遞多遠。許多偏鄉孩子雖對運動充滿熱情，卻缺乏機會親臨職業級比賽，甚至不敢想像透過運動也能開創未來。也許環境有限，但運動能讓孩子看見希望，在心裡種下一顆關於未來的種子。我們邀請孩子走進球場，就是希望告訴他們，職業選手不是遙不可及的畫面，只要願意付出與堅持，每個人都有機會站在這片舞台上。」她期盼這場比賽能成為孩子們心中「夢想開始的地方」，讓他們在未來面對挑戰時，都能擁有一份不輕言放棄的自信與勇氣。

此次公益活動能順利成行，除了俐富股份有限公司的全力投入與臺北伊斯特職業排球隊的鼎力支持，更有三芝國小家長會長蔡穎璇的熱心促成，凝聚多所在地學校共同參與，並獲得豐邑建材工程有限公司、朋家建設有限公司的贊助。這場跨界合作成功將職業運動的影響力延伸至教育現場，透過臺北伊斯特職業排球隊與各界資源的攜手傳愛，實踐「企業合作、教育推廣、運動共榮」的核心價值。

三芝國小、三芝國中、橫山國小、興華國小全體師生 跟「臺北伊斯特職業排球隊」球團及俐富同仁和球員啦啦隊一起合影。(圖/俐富股份有限公司 提供)

俐富企業將持續深耕公益理念，支持基層體育教育與排球文化發展。王俐喬指出：「這項計畫不只是一次活動，而是公司對排球文化的長期承諾。期待讓更多孩子接觸體育、啟發夢想，學習自信與勇氣，陪伴他們從『看比賽的人』，蛻變成未來在『場上拼搏的人』。」

透過賽事，孩子帶走的不只是熱情，更是對未來的憧憬。希望種子將萌芽茁壯，成為追夢起點，而這份熱血也將轉化為守護社會的力量。俐富企業將關懷延伸至 1月17日於台北市府廣場舉行的「寒冬送暖送愛心」活動，強調「用簡單互動傳遞實在關懷」，讓愛心化為暖流，共同為下一代築起夢想與安全的防線。

