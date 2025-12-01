「點亮偏鄉的未來」USR SIG跨校交流論壇彰師大登場

▲國立彰化師範大學、國立臺南大學、國立暨南國際大學、國立屏東大學與元智大學共五校USR計畫團隊，齊聚「點亮偏鄉的未來：USR教育實踐的藍圖與展望」SIG跨校交流論壇，分享在北中南各地實踐偏鄉教育的經驗與成果。（圖／彰師大提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】國立彰化師範大學於11月27日舉辦「點亮偏鄉的未來：USR教育實踐的藍圖與展望」SIG跨校交流論壇，邀集國立彰化師範大學、國立臺南大學、國立暨南國際大學、國立屏東大學與元智大學等五校USR計畫團隊，以及白沙×共好計畫的跨校合作教師齊聚彰師大進行交流。本次活動亦同步開設線上直播，國立中興大學、國立臺南大學、高雄餐旅大學等校師生也透過線上方式共同參與，使論壇形成跨校、跨地域的多元對話場域。論壇聚焦於USR計畫如何深耕偏鄉場域，並透過觀摩、交流與共同學習，拓展未來合作契機，攜手形塑與地方共榮共好的教育藍圖。

論壇由彰化師範大學曾育民副校長蒞臨致詞，曾副校長以自身成長於嘉義布袋新塭國小的經驗為引言，分享地方人口縮減對學校生態的重大衝擊。他提到，新塭國小昔日曾有千名學生，如今僅剩百餘人，學生與教師人數的減少，使教育現場面臨互動資源有限的挑戰。曾副校長肯定USR計畫為偏鄉帶來的實質支持，強調大學社會責任不僅是學術貢獻，更是真實回應在地需求的重要行動。他也高度肯定各校USR團隊多年來持續扎根偏鄉、默默投入，強調這份堅持正是大學社會責任最具價值的體現。

隨後，由彰化師範大學師資培育中心張誌原教授分享「白沙×共好－偏鄉教育服務與研究」計畫，計畫由探究力、生涯力、數位力、融合力四大面向出發，透過招募師資生參與暑期營隊、線上課業輔導、專業師資共備議課讓師資生提升教學能力，形塑「師資生×偏鄉學生×偏鄉教師」的三角共學模式。此模式不僅提升師資生的教學專業，也讓偏鄉學生獲得穩定支持，並使偏鄉教師能在工作場域中持續累積專業成長，逐步建構教育共好的永續生態。

本次論壇邀請多所大學分享長期深耕偏鄉的USR方案，包括：國立臺南大學何美慧副教授「為偏鄉而教-打造七股偏鄉教育補給站4.0」計畫；國立暨南國際大學楊洲松副校長「水沙連創新教育行動聯盟：從韌性到永續、既國際也在地」計畫；國立屏東大學林顯明副教授「朱雀先驅：屏東鄉村三師+C共學模式」；國立臺南大學林千玉教授「幸福集氣心願齊聚」；元智大學黃郁蘭助理教授「寰宇文化領航」計畫等，上午與下午兩場的內容皆相當精彩豐富，展現各校在偏鄉教育、跨域合作與在地永續行動上的多元實踐。

論壇尾聲亦舉辦綜合座談，與會師長與線上參與者針對師資培育、跨校協作、偏鄉需求與永續教育推動等議題熱烈交流。透過線上與線下的雙向互動，與會者從不同視角共同思考未來合作方向，期待持續串聯更多USR夥伴，共築更具韌性與溫度的偏鄉教育環境。