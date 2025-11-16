點亮健康藍光 台中市衛生局響應世界糖尿病日健走守護健康

2025年聯合國世界糖尿病日點燈儀式。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為響應2025年聯合國「世界糖尿病日」，於東海大學陽光草坪舉辦由中華民國糖尿病學會主辦、台中市政府衛生局指導之「2025聯合國世界糖尿病園遊會暨點燈儀式」，現場吸引民眾熱情參與。活動結合健康園遊會、健走及點燈儀式，倡導「Diabetes and Well-being（糖尿病與福祉）」主題，推廣健康生活與身心整合照護理念。

莊人祥常務次長、林莉茹副署長與本市一同推廣大家醫計畫及無菸環境。（圖/記者廖妙茜翻攝）

衛生局說明，活動由「糖尿病健康園遊會」揭開序幕，設置健康飲食、血糖檢測、心理紓壓及衛教攤位，讓民眾在互動中了解糖尿病預防與自我管理的重要性。隨後舉行「健康福祉健走」，號召市民與醫療團隊一同邁開步伐，展現台中市推動規律運動、促進健康的行動力。晚間進行的「點燈儀式」，由衛生福利部常務次長莊人祥、國民健康署副署長林莉茹及台中市政府衛生局副局長邱惠慈等貴賓共同啟動，啟動點燈儀式，象徵「點亮健康意識、守護全民健康」。

邱副局長表示，糖尿病為國人十大死因之一，市府持續推動糖尿病品質支付服務方案與共同照護網，目前全市已有222家醫療院所參與，提供診斷、衛教、營養與追蹤管理等整合性服務。台中市糖尿病照護品質成果卓越，眼底檢查率及尿液微量白蛋白檢查率均為六都第一。糖尿病可預防、可管理，衛生局除推動糖尿病教育訓練與病友支持團體外，也鼓勵市民朋友多利用全民健康保險醫療品質資訊公開網，查詢各院所的糖尿病照護品質與指標，選擇周邊優質院所，落實「預防重於治療」的健康理念。

藍光點燈儀式，呼應世界糖尿病日以藍色圈圈為標誌的精神。（圖/記者廖妙茜翻攝）

衛生局呼籲市民，遵循「顧血糖4招」：善用成人健康檢查、均衡飲食、每週至少150分鐘運動、避免吸菸，搭配「控糖5要訣」落實規律用藥、健康飲食、持續運動、定期檢測與良好生活習慣，共同守護健康。亦可透過中市運動及健康飲食地圖，查詢自家附近健康飲食店家及運動地點積極改善生活方式，守護自身安全，遠離慢性病的威脅。更多保健資訊請上台中市政府衛生局官網或官方臉書《健康小衛星》查詢。