點亮全台最高耶誕樹 山谷燈光節閃耀梨山

山谷燈光節將點亮兩棵高達28公尺的雪松，成為全台海拔最高的耶誕樹。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦「山谷燈光節」，今天在梨山點亮全國海拔最高的耶誕樹，將一路閃耀至明年 1 月 25 日，今年梨山以「星躍山谷」為主題，結合高山燈飾與音樂演出，重塑山城冬夜魅力，打造專屬梨山的浪漫節慶氛圍。

今晚特別邀請實力派歌手 李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及山羊樂團接力演出，民眾持住宿發票或房卡，還可至服務台兌換 150 元市集優惠券，完成指定打卡任務還可獲得驚喜好禮，邀請各年齡層民眾共襄盛舉。

參山處表示，這次梨山場域最大亮點，為兩棵高達 28 公尺的雪松化身為「雲端上的耶誕樹」，透過冰柱燈與流星燈管交錯設計，模擬流星雨劃破夜空的動態光影，營造宛如銀河傾瀉、星辰躍動的視覺饗宴。燈光秀每 30 分鐘 演出一次，每場約 3 分鐘，讓旅客在靜謐高山中，定點欣賞限定星空聲光秀。廣場同時設置「喔熊的耶誕之約」燈飾，增添親子互動與節慶溫度，讓夜色更顯童話氛圍。

梨山觀景台作為山谷燈光節的主要入口意象，以「月臨星迎」為主題，打造圓滿閃耀的迎賓燈區，象徵旅程啟程與祝福降臨。燈飾並延伸至梨山大街、民族街口、梨山遊客中心及八角亭等重要節點，透過光環境串聯，全面豐富高山聚落的夜間景觀層次，形塑梨山專屬的冬季燈光風貌。

參山處處長曹忠猷指出，山谷燈光節已連續入選「2026–2027 台灣觀光雙年曆」，並以谷關與梨山 為雙核心場域，串聯溫泉山城與高山聚落，打造中台灣少見的「高山夜間旅遊軸線」。其中，谷關場次於 11 月 29 日登場至 2026 年 1 月 11 日，主打溫泉、夜間光影與步道體驗；梨山場次則於 12 月 21 日至 2026 年 1 月 25 日 展演，結合高山景觀、音樂演出與節慶氛圍，提供旅客彈性多元的旅遊規劃，成功延長停留天數，帶動住宿、餐飲及在地觀光產業發展，深受年輕族群與自由行旅客喜愛。

山谷燈光節，點亮梨山。(記者歐素美攝)

「山谷燈光節」在梨山點亮全國海拔最高的耶誕樹，將一路閃耀至明年 1 月 25 日。(記者歐素美攝)

