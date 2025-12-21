▲點亮全臺最高耶誕樹，山谷燈光節閃耀梨山。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦「山谷燈光節」，於 12 月 21 日連續第五年在梨山點亮全國海拔最高的聖誕，將一路閃耀至明年1月 25日，邀請遊客上山歡度聖誕與新年假期。梨山今年以「星躍山谷」為主題，結合高山燈飾與音樂演出，重塑山城冬夜魅力，打造專屬梨山的浪漫節慶氛圍。

▲點亮全臺最高耶誕樹，山谷燈光節閃耀梨山。

本次活動邀請多位地方貴賓到場共襄盛舉，包括臺中市議會古秀英議員助理陳英瑛、國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場組長潘紹懿、梨山賓館副總經理林閔政、森林文創設計有限公司工藝師林春節及和平區民代表等人，與現場民眾一同見證梨山冬季燈光盛事。

廣告 廣告

▲點亮全臺最高耶誕樹，山谷燈光節閃耀梨山。

開幕當天特別邀請實力派歌手李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及山羊樂團接力演出，適逢冬至與耶誕佳節前夕，為高山夜晚注入溫暖動人的音樂能量。為回饋遠道而來的旅客，開幕日持住宿發票或房卡，即可至服務台兌換 150 元市集優惠券，完成指定打卡任務還可獲得驚喜好禮，邀請各年齡層民眾共襄盛舉。

▲點亮全臺最高耶誕樹，山谷燈光節閃耀梨山。

參山處表示，本次梨山場域最大亮點，為兩棵 高達 28 公尺的雪松 化身為「雲端上的耶誕樹」，透過冰柱燈與流星燈管交錯設計，模擬流星雨劃破夜空的動態光影，營造宛如銀河傾瀉、星辰躍動的視覺饗宴。燈光秀每 30 分鐘 演出一次，每場約 3 分鐘，讓旅客在靜謐高山中，定點欣賞限定星空聲光秀。廣場同時設置「喔熊的耶誕之約」燈飾，增添親子互動與節慶溫度，讓夜色更顯童話氛圍。

梨山觀景台作為山谷燈光節的主要入口意象，以「月臨星迎」為主題，打造圓滿閃耀的迎賓燈區，象徵旅程啟程與祝福降臨。燈飾並延伸至梨山大街、民族街口、梨山遊客中心及八角亭等重要節點，透過光環境串聯，全面豐富高山聚落的夜間景觀層次，形塑梨山專屬的冬季燈光風貌。

參山處處長曹忠猷指出，山谷燈光節已連續入選「2026–2027 臺灣觀光雙年曆」，並以 谷關 與 梨山 為雙核心場域，串聯溫泉山城與高山聚落，打造中臺灣少見的「高山夜間旅遊軸線」。其中，谷關場次自 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 11 日，主打溫泉、夜間光影與步道體驗；梨山場次則於 2025 年 12 月 21 日至 2026 年 1 月 25 日 展演，結合高山景觀、音樂演出與節慶氛圍，提供旅客彈性多元的旅遊規劃，成功延長停留天數，帶動住宿、餐飲及在地觀光產業發展，深受年輕族群與自由行旅客喜愛。

迎接嶄新的 2026 年，參山處攜手臺中市政府觀光旅遊局與和平區公所，將於 12 月 31 日 在 台電下谷關會館與梨山賓館前廣場同步舉辦跨年晚會，燈光節展演亦延長至翌日 12 時 30 分。活動邀請泰好玩、Rgya 舞蹈團、熾焰樂團、王茉聿等團體輪番演出，陪伴民眾在星空與山谷中倒數迎新。凡於 12 月 31 日入住合作旅宿的旅客，可索取 摸彩券（每人限 1 張），或於晚會現場指定地點領取（送完為止），多項好禮等你帶回家。

2026 年1月1日清晨，將於梨山賓館前廣場舉行 元旦升旗典禮，迎接新年第一道曙光，在高山晨光中為新的一年立下嶄新期許。