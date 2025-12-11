點亮冠軍搖籃！國際獅子會捐贈宜蘭南澳國小LED燈

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】國際獅子會300A1區成功獅子會與永康獅子會日前聯合舉辦社會服務，在宜蘭縣南澳國小舉行LED燈捐贈儀式。這項跨界公益行動是為改善這所被譽為「籃球冠軍搖籃」的偏鄉學校照明環境，為學童提供更舒適、健康的學習空間，實踐教育公平與關懷。

國際獅子會300A1區成功獅子會與永康獅子會捐贈宜蘭南澳國小LED燈，改善偏鄉學校照明。（翻攝畫面）

南澳國小在籃球領域表現卓越，不僅多次摘下全國少年籃球錦標賽冠軍，更在多項國際賽事屢獲佳績，為臺灣爭光。然而，這所原鄉學校長期面臨資源不足的挑戰，部分教室及活動中心的照明設備老舊、光線昏暗閃爍，嚴重影響學生的學習專注力及視力健康。成功獅子會會長葉青盛指出，許多學童因缺乏足夠照明，長時間在昏暗環境中閱讀，希望透過本次LED燈的捐贈，能為學校打造良好舒適的閱讀環境，讓孩子在追夢的道路上，都能安心被光守護。

本次捐贈行動採兩階段進行。成功獅子會已在前期投入資源，率先更新了部分教室照明，葉青盛會長得知學校活動中心尚有70餘盞燈具亮度不足後，便與永康獅子會共同合作，結合多位獅友的力量，捐贈全新的LED平板燈，讓活動中心教室煥然一新。永康獅子會謝承豪會長強調，獅子會看到教育需求，願擔負社會責任，希望每一盞燈都能為偏鄉學童帶來光亮與希望。

此外，GMT協調長陳佩芳獅友及關懷家扶暨婦幼委員會主席黃惠敏獅友特別頒贈社會服務金，資訊長科技長陳之苓獅友也捐贈營養穀片，鼓勵南澳國小籃球隊持續在國際舞台上發光發熱。南澳國小林光章校長在致詞時也對兩獅子會的無私奉獻表達誠摯感謝，他表示，在穩定的光源下，孩子們將更能專心學習，感謝獅子會為孩子建造一個有愛、有關懷的學習環境，提升教育品質，實踐社會公平正義。

