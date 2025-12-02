點亮冬日儀式感！台北寒舍艾美酒店聖誕月 滿額贈Pandora

記者李鴻典／台北報導

迎接聖誕佳節，台北寒舍艾美酒店攜手丹麥國際珠寶品牌Pandora，規劃「鎏星璀璨・聖誕心禮」系列活動，以節慶裝置點亮大廳與戶外空間，並規劃多重住房與餐飲驚喜。

台北寒舍艾美酒店聖誕藝術裝置。（圖／飯店旅宿業者提供）

即日起至12月24日推出每日限量販售的「聖誕心禮」住房專案，凡入住豪華客房或主管套房，只需在彈性房價上加價即享專屬節慶款待，包含翌日探索廚房早餐、750ml法國酩悅香檳一瓶，以及客房內MINI BAR軟性飲料與啤酒組，輕鬆開啟冬日度假儀式。

台北寒舍艾美酒店「聖誕心禮」景隅套房。（圖／飯店旅宿業者提供）

預訂主管套房的旅客，更可直接升等至擁有雙面窗景與101景觀的景隅套房，同時享有行政酒廊禮遇，入住前三十組再加贈Pandora限量禮品，包含「Pandora ME鎖鏈圈項鍊」、「命運之箭特大勳章吊飾」與「可鐫刻心形吊飾」，璀璨點亮聖誕旅程，贈品數量有限、贈完為止。

台北寒舍艾美酒店住房專案限定Pandora贈禮。（圖／飯店旅宿業者提供）

12月3日起，DRIP & DOUGH推出「冬日莓好」開心果草莓蛋糕，6吋1,680元。

台北寒舍艾美酒店DRIP & DOUGH聖誕蛋糕。（圖／飯店旅宿業者提供）

12月24日至25日，TIPSY Sparrow端出聖誕晚宴，每套2,580元+10%，探索廚房甜品區則呈現繽紛限定甜點，營造童話般的浪漫氛圍，同時，於指定餐廳消費，滿額贈Pandora限量精品好禮。

台北寒舍艾美酒店TIPSY Sparrow聖誕套餐。（圖／飯店旅宿業者提供）

瞄準聖誕節聚餐需求，台北美福大飯店今年以純正義式美味與神戶聖誕甜點，打造聖誕美食饗宴。GMT義大利餐廳主廚精心設計《義饗聖誕》套餐，以精緻食材與經典義式料理技法，於12月24日至27日推出，每套3,580元＋10%。而多次獲「神戶甜點大賞」肯定的日本主廚—西川健司，以秋冬盛產的草莓及栗子為主角，以及今年火紅的開心果搭配巧克力的組合，為飯店設計一系列主題甜品，包括「聖誕開心果巧克力蛋糕」、「雪戀聖誕草莓蛋糕」、「聖誕栗香捲」等，單片蛋糕售價360元。

台北美福大飯店GMT義大利餐廳聖誕套餐。（圖／飯店旅宿業者提供）

為迎接一年一度的歡樂聖誕與嶄新年度到來，大倉久和大飯店The Nine烘焙坊推出節慶氛圍滿溢的冬季限定甜點，包括軟萌可愛的麋鹿、站在冰山之上的企鵝、可愛的聖誕球與聖誕樹等四款造型聖誕蛋糕、潘尼朵尼與聖誕肉桂捲、聖誕圓盒餅乾、聖誕甜語糖果桶、法式軟糖禮盒及備受歡迎的法式國王派，The Nine 烘焙坊以甜蜜香氣迎接冬日最溫暖的祝福、為節慶餐桌增添一份閃亮儀式感。

大倉久和大飯店法式經典「國王派」，用傳統儀式迎接新年好運。（圖／飯店旅宿業者提供）

歡慶歲末，相聚同歡，寒居酒店BeGood餐廳於2025年12月10日至2026年2月28日，全新推出期間限定「美義風格」單點及分享餐料理，餐點份量升級。近30款全新單點料理155元+10%起，雙人或四人分享餐饗宴精選七道至十道料理2,980元+10%起。特色料理首推滿滿海味的「海鮮拼盤佐雷莫拉與阿根廷青醬」、脂香馥郁的「BeGood紅屋牛排」，以及酥香薄餅「野菇狂想曲」。年末感恩回饋享優惠，活動期間凡點購「BeGood雙人/四人分享餐」，加碼贈送精選House Wine氣泡酒，雙人贈送兩杯、四人贈乙瓶(價值1,300元)，不論是企業春酒尾牙，或親友相聚首選餐廳。

寒居酒店「BeGood」廳景照。（圖／飯店旅宿業者提供）

福運奔騰迎馬年！綠舞國際觀光飯店邀您一起喜迎2026， 2026 年2月16日至2 20日（除夕至初四）推出「躍春・2026新願啟程」春節住房專案，即日起至12/31提前預訂享最高75折早鳥優惠，兩天一夜享85 折、三天兩夜更祭出75折的超值禮遇，旅客入住即可換穿唯美經典浴衣，漫步於5.7公頃日式主題園區，與療癒萌寵近距離互動，沉浸在綠意、朝氣與滿滿年味中，以最具儀式感的方式開啟一段截然不同的春節假期。

綠舞國際觀光飯店推出「躍春・2026新願啟程」春節住房專案。（圖／飯店旅宿業者提供）

乍暖還寒的季節，太魯閣的山林也換上了秋冬的顏色，位於山岳型國家公園內的太魯閣晶英酒店即日起推出「秋日冬境」住房專案，邀請旅人造訪峽谷親近自然，山嵐客房一泊一食8,250元起、行館儷人客房 11,880元起。飯店也為旅客備妥「森・雙人散步野餐籃」，每組980元，內含太魯閣限定「山禾釀蜂蜜氣泡小米酒」與八款以花蓮在地食材精緻製作的點心，搭配主打環境永續的台灣品牌 Outdoor Nation萬用毯以及散步靈感小卡與繪畫明信片，為房客的山林漫步行程增添儀式感。入住前預訂衛斯理餐廳晚餐或沐蘭SPA按摩療程另享九折優惠。

太魯閣晶英酒店即日起推出「秋日冬境」住房專案。（圖／飯店旅宿業者提供）

JR東日本大飯店台北「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」迎冬推出全新「美墨料理主題自助餐」。即日起至2026年1月4日，以大膽香料、濃烈風味與奔放調性，為歲末聚會餐桌注入截然不同的熱情氣息。主廚陳永儒（Kevin Chen）率領團隊，以多款經典美式與墨西哥料理鋪陳餐點節奏，透過香氣、辣度與酸度的堆疊，打造一場熱力四射的異國饗宴。飯店指出，本次主題以美墨文化的熱情與直率為靈感，藉由多元香料與明亮風味，讓賓客在台北即可展開一段輕鬆的異國味覺旅程。即日起至12月30日，推出兩項期間優惠：週一至週五午餐，60歲（含）以上賓客享本人用餐65 折；加入JR東日本大飯店台北 LINE@ 官方帳號好友，於週一至週四晚間 8 點後入場可享買一送一，讓賓客以超值價格品味期間限定美饌。

JR東日本大飯店台北「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」迎冬推出全新「美墨料理主題自助餐」。（圖／飯店旅宿業者提供）

坐落於新北地標百揚大樓48樓的「望月樓」，以新派粵菜和造型港點聞名，高空美景盡收眼底，典雅大器氛圍更添食藝風采，被饕客評為新北首選的粵菜餐廳。時序轉寒之際，望月樓「冬令精選」菜單將於12月5日至1月31日登場，行政主廚邱龍俊匯集海陸時鮮珍味，端出金湯芙蓉魚子醬鱈場蟹、南乳貢寮鮑燜豬腳、龍膽斑片蒜子豆腐煲等美饌，道道皆以精準火候勾勒暖意，打造兼具溫度與深度的冬日饗宴。

南乳貢寮鮑燜豬腳。（圖／飯店旅宿業者提供）

隨著農曆新年腳步逼近，台北老爺大酒店推出2026五星主廚年菜外帶的「駿饗迎春宴」以及各餐廳的豐盛除夕圍爐宴，象徵馬年飛躍、福氣滿盈。由中西日三大餐廳，邀賓客在溫馨氛圍中共享星級圍爐佳餚。無論是家人親友聚餐，或是在家享用外帶年菜，都能擁有澎湃的年節美味，即日起預訂還享早鳥優惠價。

台北老爺酒店明宮粵菜廳主廚與團隊精心打造的「駿饗迎春宴」外帶年菜，提供八人份的全套饗宴，2月6日前享早鳥優惠價16,888元。（圖／飯店旅宿業者提供）

隨著2025年接近尾聲，以「源於自然．蘊自初心」為品牌核心的POUYUENJI，將於懷抱自然的苗栗三義茶生活園區POUYUENJI HILLS推出年度活動《歲暮淨心．迎向初新》，茶席、和服、落羽松串聯成一場身心靈歲末儀式。邀大家於12月10日至14日體驗京都慢活哲學，在年末找到一處棲心之所，迎向初新的自己。該週六（12月13日）將邀日本女藝人阿部瑪利亞擔任POUYUENJI HILLS款待大使，化身「一日元茶師」，幸運粉絲可近距離體驗其演繹茶席風雅。

POUYUENJI HILLS《歲暮淨心．迎向初新》12/10~12/14登場 。（圖／飯店旅宿業者提供）

呼應品牌原生店POUYUENJI KYOTO創立概念「Origin in Kyoto．源於京都」，將送出星宇航空台北大阪來回機票3張，並由POUYUENJI KYOTO款待「京都體驗半日遊」，探索茶的底蘊古都；精彩獎項還有隱身溪頭的《溪山行館》雙人旅宿、米其林一星饗宴的《元紀・台灣菜》四人套餐等好禮。

