點亮台中 中市行道樹經審核通過者免費懸掛燈飾

【記者陳世長台中報導】為迎接即將到來的聖誕節、新年、春節及元宵燈會，台中市政府宣布，自114年12月1日起至115年3月15日止，將開放市區行道樹供市民與商家「免費懸掛節慶燈飾」，鼓勵民眾共同布置城市、營造溫馨亮麗的年節氛圍，期盼透過公私協力打造更具魅力的節慶城市景觀。





建設局長陳大田表示，市長盧秀燕十分重視營造全民共享的節慶景觀，希望城市每一個角落都能瀰漫濃厚年味，無論是市民或返鄉遊子，都能在台中感受到家的溫暖。陳局長指出，台中是一座充滿創意與活力的城市，市民參與公共空間布置，更能展現城市的包容力與熱情。市府非常歡迎民眾發揮巧思於行道樹上布置燈飾，一起點亮台中，讓街道更具溫度。



建設局說明，依「台中市公園及行道樹管理自治條例」第21、22條規定，申請行道樹懸掛燈飾須繳納每株5,000元保證金及2,000元使用規費。為營造台中夜間景觀意象與節慶氛圍，自今年12月1日起至明年3月15日止，經審核通過者將免收使用規費，但仍需繳納每株5,000元保證金；懸掛期最長1個月，期滿後可重新申請。民眾可上建設局官網下載「行道樹懸掛燈飾申請表」( https://tcmo.taichung.gov.tw/1645952/Lpsimplelist )並向建設局提出懸掛申請。



建設局提醒，懸掛燈飾需使用低耗能且具安全認證之產品，並確保不損害樹木、不影響車流視線，不得使用明火或高熱設備，以確保安全無虞。為協助民眾安心參與，建設局也公布燈飾懸掛指引，包括固定方式、用電規範及不得妨礙行車與行人視線等注意事項，市府並將派員巡查，共同維護公共安全。