點亮學習星空、好學幣換夢想！「新竹智慧好學」積點開跑

▲北門國小學生積極參與平台學習挑戰，用累積的智慧點數兌換學習用品與玩具，與老師分享成果。

新竹市教育處為深化學生數位素養，將科技應用融入日常學習，正式啟動新「新竹智慧好學」積點活動。教育處表示，此次活動不僅延續暑假成功的經驗，更希望透過趣味化的「好學幣」獎勵機制，鼓勵全市中小學生主動參與數位學習，培養未來核心競爭力。

新竹代理市長邱臣遠九日表示，新竹市府團隊將數位素養視為未來核心競爭力的關鍵，「新竹智慧好學」積點活動，不僅鼓勵孩子們多使用數位平台，更是體現了市府將數位素養視為未來核心競爭力的決心。孩子們將在參與四大智慧任務的過程中，化被動為主動，真正掌握學習的主導權，讓竹市的孩子們在未來賽道上更具優勢，有效落實新竹好學。

教育處指出，「新竹智慧好學」不僅是一個積點活動，它更是為孩子們精心設計的一條「自主學習黃金路徑」。此次活動的目標是「鼓勵、參與、樂學、成長」，讓孩子們透過完成四大數位任務，積累知識財富，兌現學習夢想，讓孩子們愛上用科技來學習。

舊社國小校長李佳穎表示，全校教師、孩子與家長們，對於智慧好學自主學習活動給予高度肯定，學生學習動機更有熱忱，且能選擇自己真正感興趣和認為有價值的主題。舊社國小資訊組長梁傳遠表示，有了「好學幣」的獎勵機制後，孩子們不再是被動完成作業，而是會主動詢問如何多賺點數來換獎品！這讓數位教學推廣事半功倍，也讓原本的自主學習變得更有目標感和趣味性。

舊社國小林同學分享，他在上學期就參與過積點活動，那次兌換獎品的過程非常有趣！同學間會彼此交流「賺幣攻略」，也會研究如何用點數換到想要的獎品。新一波活動又開始了，會更想去多使用因材網、PaGamO這些平台來複習功課和衝刺好學幣。

教育資訊網路中心暨數位學習推動辦公室說明，這次活動的獎勵機制設計活潑和人性化，包括兌換、競標、抽獎三種方式，讓好學幣的運用充滿策略與期待。十二月十五日起連續兩週，將提供每日八波兌換獎品，總計八十波的機會，讓孩子們隨時都能上線「搶購」心儀的獎品。而未能使用的好學幣將自動轉為抽獎券，讓持續參與的學生，仍有機會獲得驚喜的禮物。活動細節請上平台( https://pts.hc.edu.tw/activity.html )最新公告查詢。