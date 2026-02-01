點亮希望 彰化家扶古早燈籠義賣2/9日溫暖登場

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節9天連假即將展開，街頭年味也越來越濃。陪伴彰化鄉親31年的「家扶古早燈籠義賣」活動，再度在年節前夕登場，將於2月9日正式開跑，首站從台中銀行溪湖分行出發，接著全縣40多個義賣據點陸續展開，把一盞盞燈籠，送到更多家庭手中。

陪伴彰化31年的家扶古早燈籠義賣，將於2月9日開跑，義賣所得將作為弱勢孩子開學獎助學金。（資料照 彰化家扶中心提供）

其中，位在彰化市曉陽路與民族路口的「老担」攤位，是不少彰化人心中過年前一定要報到的地方，今年預計2月27日起開賣。每到傍晚時分，路口燈籠高掛、人潮來來去去，不少民眾牽著孩子挑選燈籠，有人一次買好幾盞，有人只是想說聲加油，現場總是洋溢著溫暖的年節氣氛。

彰化家扶中心主任王震光表示，燈籠義賣將一路持續到3月3日元宵節當晚10點，所有義賣所得，將全數用於寒假過後開學的獎助學金，幫助弱勢孩子穩定就學。「對孩子來說，這不只是一盞燈籠，而是一份可以安心讀書的力量。」

談到活動起源，王震光語氣充滿感謝。他說，31年前由李世湧、黃惠雪夫妻在彰化市曉陽路與民族路口發起這項古早燈籠義賣，當年沒有舞台、沒有宣傳，就是兩個人站在路口，向來往的民眾鞠躬，賣著一盞盞手作燈籠。無論寒流來襲、下雨刮風，夫妻倆總是撐到最後一刻，年復一年，把愛心慢慢累積，也陪著無數弱勢家庭走過難關。

今年邁入第31年，燈籠款式也更加多元，除了民眾熟悉的傳統紙燈籠、造型紙燈籠與竹燈籠外，今年還特別新增馬年造型的塑膠燈籠，讓小朋友提得開心、家長買得安心，也讓公益活動更貼近年輕家庭。

王震光說，每一盞燈籠，背後都有一個孩子的心願，有人希望能繼續念書，有人想幫家裡減輕負擔，而民眾買下的，不只是燈籠，更是一份陪伴與祝福。他也誠摯邀請鄉親在春節走春、元宰提燈時，順道來支持家扶古早燈籠義賣，用實際行動，把愛與希望傳遞下去，讓孩子們的未來，因為大家的一份心意而更加明亮。