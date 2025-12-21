點亮平鎮！三安社區以1500支廢玻璃瓶打造環保聖誕樹

三安社區連3年環保過佳節，1500支廢玻璃瓶聖誕樹點亮平鎮！(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區三安社區從2023年起連年在耶誕節舉辦環保聖誕樹點燈儀式，凝聚社區民眾感情；今年以玻璃瓶為材料，在平鎮各里及相關社團共同努力下共收集近1500瓶，從10月開始，志工分組不定期清洗玻璃瓶及組裝聖誕樹，12月20日晚上舉行「三安Fun聖誕，瓶安筷樂聖誕音樂節暨客家文創市集」，提前點燈共度溫馨耶誕節。

桃園市副市長蘇俊賓昨晚出席活動表示，這是他連續第3年參與三安社區發展協會舉辦的環保聖誕活動，活動規模年年擴大、內容精彩，今年最吸睛的聖誕樹，是由社區志工跨里合作、收集近1500支廢棄玻璃瓶再利用打造而成，體現「沒有垃圾，只有放錯位置的資源」的核心價值，這不僅是美學的呈現，更是環保意識的具體實踐，讓廢棄物轉化為點燈儀式中最閃耀的藝術品，賦予資源第二生命。

蘇俊賓肯定三安社區是桃園推動環境教育與永續發展的模範指標。今年也親頒禮物給在社區繪畫比賽中獲獎的小朋友，獎品為其親手繪製的桃園特色秘境月曆，象徵美學與在地情懷的傳承。

三安社區發展協會理事長劉尚緯表示，感謝市府連年重視。這場環保節慶不僅成功推動永續觀念，更帶動整個社區共同參與。今年活動自下午展開便人潮絡繹不絕，參與人數突破600人，遠超預期規模，在寒冬中展現社區團結的暖心活力。

客家局專門委員黃泓家也說，三安社區發展協會自2014年成立以來，致力於老人關懷與公益服務，其創立的「福樂三安」品牌盈餘亦全數回饋社區。未來將持續透過文創與藝術，打造健康友善的成長環境。

包括市府環保局副局長呂明錡、青年局專門委員沈世國、平鎮區副區長詹國華、市議員舒翠玲、陳韋曄、劉仁照、王珮毓等人均一同出席活動。

