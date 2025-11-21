點亮府城 林百貨摩登大遊行12月登場

臺南象徵性文化地標林百貨今年迎來開幕94週年，12月6日將再度以「府城摩登大遊行」點亮城市冬夜。文化局今（21）日宣布，今年以《作伙來林 逗熱鬧》為主題，透過「與民共創」理念，串連店家、藝文團體、市民與旅人，共同形塑台南冬日限定的城市慶典。市長黃偉哲與林百貨董事長陳慧姝在記者會上共同題字，為活動揭開序幕，象徵公私協力再次攜手，打造屬於府城的年度大事。

黃偉哲市長表示，林百貨自1932年啟用以來不只是建築，更是臺南生活記憶的延伸。臺南走過「400」後正式邁向「401啟程」，城市文化正以新的姿態向前。今年的摩登大遊行融合藝術、生活、歷史與創意，邀請全民一起回到街道，用熱情、腳步與節奏共度屬於臺南的節慶時刻。

林百貨董事長陳慧姝說，今年集結超過30組團隊、500多人共襄盛舉，規模創歷年新高。從傳統武技、高蹺馬戲、時尚走秀、儀隊、美術館志工合唱，到偉士牌車隊、吉祥物同樂隊伍，讓府城街區在週末化身流動舞台，展現跨時代的文化多樣性與年輕世代的活力。

圖說：市長黃偉哲與林百貨董事長陳慧姝駐足欣賞「小世界大熱鬧」(圖片來源/文化局提供)

今年更特別與臺南在地的「艸非火工作室」合作推出「繽紛旗海共創計畫」，以林百貨經典店旗為靈感，透過共創工作坊收集民眾對臺南的祝福與城市想像，再將創作轉化為遊行視覺的一部分，即日起至12月4日於林百貨騎樓皆可參與。活動當天，旗海作品將隨隊伍在街區飄揚，象徵城市共同記憶的流動與延伸。

圖說：林百貨騎樓「繽紛旗海共創計畫」，以創作為城市留下專屬祝福。(圖片來源/林百貨提供)

林百貨4樓「林聚點」藝文空間也推出《小世界大熱鬧：1:12 的幸福時光》袖珍展，由藝術家李惠月以微縮技法重現府城街景、節慶、人情日常，讓觀眾在袖珍世界中重新感受府城的幸福細節與文化溫度。

除遊行外，忠義路也將同步封街舉辦派對型市集，推出舞台演出、互動遊戲與在地美食，創造充滿年末節慶氛圍的「城市嘉年華」；活動當日亦推出多款限定滿額贈，包括逗熱鬧年曆、啤酒杯與摩登領巾，為活動增添收藏亮點。

