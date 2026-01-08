點亮復元新希望 高市府毒防局7名藥癮者完成培訓、投入反毒宣導

高市府毒品防制局辦理「螢火蟲家族」培訓計畫，一一四年共有七位藥癮者順利結訓，取得證書，未來將投入反毒工作。（記者何弘斌攝）

▲高市府毒品防制局辦理「螢火蟲家族」培訓計畫，一一四年共有七位藥癮者順利結訓，取得證書，未來將投入反毒工作。（記者何弘斌攝）

高市府毒品防制局辦理「螢火蟲家族」培訓計畫，協助有心戒癮且停止用藥的學員參加專業培訓課程，重新認識自己、撕去標籤、提升自我價值，並將自身戒毒經驗現身說法，成為「螢火蟲」反毒宣講師；經過一年初階及進階課程的培訓，一一四年共有七位藥癮者順利結訓，取得證書，未來將投入反毒工作。

毒品防制局陳盈秀局長表示，一一四年度共有二十九位學員投入培訓，計有七位夥伴順利完成訓練並成功結訓，回顧這段培訓歷程不只是學習知識，更是一場與自身生命經驗深刻對話的旅程，學員們每一次分享與回顧，都是面對過去、修復內在、重新肯定自我價值的過程，也因此更加不容易、更加珍貴；「用生命影響生命」不是一句口號，而是一條需要勇氣的道路，未來這些宣講師將會投入反毒宣導工作，用親身經歷勉勵個案拒絕毒品，也鼓勵躲在暗處的藥癮者勇於求助，成為最有說服力的反毒教材。

廣告 廣告

藥癮者常被貼上「失敗、道德缺失、意志薄弱」的標籤，這些壓力常讓他們失去信心、自我放棄；毒防局依據美國藥物濫用研究所提出的十三項治療原則之一「成功戒癮者現身說法」，分享戒毒成功經驗，增強戒癮信心與意願，自一○七年起持續辦理「螢火蟲家族」培訓，邀請戒癮成功人士分享自身改變歷程，帶領學弟妹一起成長，將自身戒癮經驗轉化為助人力量，讓戒癮這條路走得更有意義及價值，自一○七年迄今共培訓逾五十位「螢火蟲家族」學員，利用閒暇之餘至監所、地檢署、社區進行反毒宣導。

毒防局將持續扮演藥癮者最堅強的後盾，陪伴更多人走在復元的道路上；希望社會各界給予藥癮者更多的關心及協助，並鼓勵藥癮者尋求專業協助。若有相關戒癮諮詢需求，歡迎撥打二十四小時免付費毒品防制中心諮詢專線○八○○七七○八八五。