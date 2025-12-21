點亮愛心、寰宇共善！ 大肚油封大廠攜手警所女所長助600戶弱勢度寒冬





台中市大肚區在地企業「亮宇油封企業股份有限公司」舉辦「點亮愛心．寰宇共善—愛與您同在」2025年寒冬送暖活動，日前溫情登場。董事長陳春甘女士不僅慷慨解囊，更號召上百家企業、社團及善心人士，募集600份民生物資發放弱勢家庭；大肚分駐所員警更化身「守護天使」，與領取物資民眾面對面叮嚀防詐，讓這份愛不僅暖心，更讓人安心。

人稱「阿甘」姊的「亮宇油封」董事長陳春甘女士長期投身公益，號召逾百企業、社團與個人戶，慷慨解囊做公益，準備了棉被、日常生活物資，總計發放給轄區內600戶獨居長者與經濟弱勢家庭。陳董事長表示，希望在寒冷的季節裡，透過實質的物資援助，讓領取物資的家庭感受到社會的關懷與溫情，實際減輕弱勢家庭的生活負擔。

針對年關將近、詐騙手法翻新，獨居與弱勢長者，容易因資訊取得有限而成為詐騙目標，大肚分駐所所長陳名臻率領員警到場，宣導最新防詐資訊，協助辨識不實訊息，避免因不明連結或電話指示而受害。陳所長特別點出，近期網路流傳「銀髮族可領萬元春節補助」等假訊息，民眾務必提高警覺，任何補助申請皆應透過區公所或社會局等官方管道，切勿輕信不明的「代辦」資訊。

因應科技犯罪，警方也在活動中教導長輩識別「AI生成影片」。所長陳名臻提醒，若影片人物表情不自然、語句停頓生硬或情緒平板，極有可能是AI偽造。他強調：只要涉及要求提供銀行帳戶密碼、信用卡、提款卡或存摺正本等行為，民眾務必提高警覺，切勿將個人重要金融資訊提供給任何人，守護自身的財產安全。若對任何可疑電話或訊息有疑問，請立即撥打「165」反詐騙諮詢專線或「110」報案電話查證。

烏日分局長劉雲鵬表示，分局將持續結合社區治安會議及各類地方活動，深入鄰里以分齡分眾、入戶入里方式全面推動「識詐、阻詐、反詐」工作，期能透過警民合作，共同打造堅實的防詐安全網絡。









