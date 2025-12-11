點亮拾光‧聖誕公益市集 溫馨登場

高雄市左營區自助里里長劉淯騰攜手十方如願慈善會、聯盛廣告，將於左營西門遺址公園傳遞聖誕暖流；為迎接歲末聖誕佳節、凝聚社區善意，「點亮拾光‧聖誕公益市集」十二月廿一日於左營西門遺址公園溫馨登場。該活動由自助里里長劉淯騰發起，攜手聯盛廣告、十方如願慈善會共同舉辦，並結合文化局以文化場域串聯公益行動，為社區注入溫暖與希望；活動中更邀請神秘嘉賓蒞臨會場為活動增添光彩。(見圖)

劉淯騰里長今(十一)日表示，左營西門遺址公園承載豐富的歷史文化記憶，這次選擇在此舉辦聖誕公益市集，期望讓民眾在感受文化底蘊的同時，也能參與公益、傳遞善意，讓每一份付出都成為「被拾起的美好時光」。

聯盛廣告總經理李佼世指出，很榮幸能協辦參與這次活動，有意義的活動需要被看見、被支持，我們希望透過更具故事性的市集，吸引更多民眾走入西門遺址公園，重新認識這片土地的美好；地方文化、人流活絡與居住環境發展本就環環相扣，當社區蓬勃、活動興盛，房市與地方價值也會隨之被提升。

十方如願慈善會理事長張路路長期投入社會關懷行動，致力於扶助弱勢與公益推廣，讓公益理念被更多人看見；這次跨界合作不僅展現民間團體與地方社區的凝聚力，也體現公私協力推動公益的正向能量。

主辦單位期盼，透過「點亮拾光‧聖誕公益市集」，讓更多民眾在佳節中感受到溫暖與關懷，並持續關注在地文化與公益議題，共同為社會注入更多正向力量。活動現場規劃多元特色攤位，結合公益義賣、文創商品與在地美食，吸引眾多民眾前往共襄盛舉，透過市集形式，將消費轉化為實際行動，協助弱勢族群，讓愛心在社區中持續擴散。