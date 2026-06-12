點亮教育新風景 三校齊聚東北角進行交流活動

學生開心於龍洞灣海洋海洋公園參加浮潛課程（新北和美國小提供）

嘉義茶山學生表演動感嘹亮的拍手歌（新北和美國小提供）

新北和美、彰化和美、嘉義茶山師生大合照（新北和美國小提供）

新北市和美國小與彰化和美國小及嘉義茶山國小，共同辦理「跨越山、海、鎮共學」三校校際交流活動，讓來自山林、海洋與城鎮的孩子們齊聚東北角，在文化分享、特色展演與海洋課程體驗中，促成孩子與孩子的相遇共學，並開啟充滿感動與學習的教育旅程。

新北市和美國小校長林雁平表示，除了彰化和美國小姊妹校來訪之外，嘉義茶山國小也遠道而來，共同參與這場別具意義的三校校際交流。這三校的地理環境都不一樣，像新北和美是海洋、嘉義茶山是山林、彰化和美是城鎮，這次促成山海鎮共學交流活動，希望透過一座山、一片海、一個城鎮，串起孩子學習的無限可能，也讓不同區的孩子得到不同的學習體驗。

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茶山國小孩子來自鄒族及布農族，特別帶來原住民族文化展演，介紹傳統服飾與文化物品，並以嘹亮動人的拍手歌感動全場，純淨而充滿力量的歌聲，打動在場師生；茶山國小學生也同時帶領大家體驗鄒族風笛，讓孩子們在歡笑中認識彼此文化，在互動中感受友誼的溫度。而新北和美則以精彩的獨輪車表演，展現給遠道而來的好友。

校長林雁平表示，學校積極落實海洋教育，因此這次交流活動特別帶孩子們去龍洞灣海洋公園進行海洋浮淺活動，彰化和美國小、嘉義茶山國小沒有參與過浮淺課程，都是第一次來參與，因此安排專業的教練，從裝備、穿戴介紹、到水域安全的宣導，讓孩子從兒童池進行基本浮淺技術指導，接著就帶著孩子到海水池親自探訪東北角的美麗海域。

和美國小表示，將持續以海洋教育、戶外教育與多元文化交流為核心，攜手更多學校共創豐富的學習經驗。讓這份跨越山、海、鎮的交流繼續延伸，在教育的道路上激盪出更多美麗火花，寫下更多感動人心的故事。