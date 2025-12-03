點亮文青桌面美學！ASUS Jelly75撞色鍵盤玩出新氣氛 同場加映：ROG Bulwark電競基座解放8K視界 完美釋放潛能

(12月3日，台北訊) 隨著混合辦公與掌機遊戲熱潮延燒，消費者對於桌面周邊的「顏值」與「功能性」需求快速提升，市場成長動能亮眼。為回應這股趨勢，華碩推出兩款全新周邊——好看又好打的ASUS Jelly75無線機械式鍵盤KD201，以及專為遊戲掌機打造的ROG Bulwark電競擴充基座 DG300。兩款新品皆以高相容性與精緻設計為核心，無論工作、娛樂或混合情境，都能帶來更舒適、沉浸的使用體驗。

華碩首款機械式鍵盤Jelly75，以罕見的撞色設計登場，帶來「曠野橙」與「電流綠」兩款設計。

ASUS Jelly75無線機械式鍵盤具備三模連線，最多可連接五台裝置。

ASUS Jelly75無線機械式鍵盤KD201 — 文青桌面新寵

華碩首款機械式鍵盤Jelly75，以罕見的撞色設計登場，帶來「曠野橙」與「電流綠」兩款設計，並以具辨識度的空白鍵與Esc鍵強化視覺層次。2.4GHz、USB與藍牙三模連線，最多可連接五台筆電、桌機與平板等裝置；配備專屬系統鍵，一鍵快速切換Windows與macOS系統裝置，提升便利性。採用Gasket結構，能有效吸收震動與按鍵敲擊聲，提供彈性且低噪音的打字手感。4段可調式白色背光，在辦公情境中能減緩視覺疲勞。高度耐用的鍵軸擁有最高5,000萬次點擊壽命與穩定的防滑PC鍵帽，加上熱插拔設計，可依個人偏好更換機械鍵軸（需自行購買）；使用Type-C可充電電池，擁有長效續航電力及可靠的效能。建議售價：NT$3,090。

掌機「最強神隊友」：ROG Bulwark電競擴充基座DG300。

ROG Bulwark電競擴充基座DG300 — 玩家口碑神隊友

被譽為掌機「最強神隊友」的ROG Bulwark電競擴充基座DG300，據統計有超過三成ROG Xbox Ally玩家選擇搭購。輕巧便攜的7合1擴充設計，具備強大的影像輸出能力，透過HDMI 2.1連接，即享有最高8K 30Hz或4K 144Hz的超高解析度輸出，將掌機畫面投射至大螢幕，呈現流暢無損的極致視覺饗宴，滿足玩家對3A大作細膩畫質的嚴苛要求。翻蓋式設計結合防滑底座，隨時調整至最舒適的觀看角度；基座頂部搭載的「無懼之眼」支援Aura Sync RGB同步燈效，能與其他ROG裝置連動，展現個人專屬電競風格。隨盒附贈ROG 25cm USB® 90度連接線，有效解決線材彎折與耗損的痛點。無論是想提升掌機遊戲臨場感，或打造成桌機級戰鬥基地，ROG Bulwark電競擴充基座DG300都能提供絕佳穩定的體驗。建議售價：NT$4,290。

