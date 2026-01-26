點亮星空30年！ 台中市天文學會科博館盛大慶生





台中市天文學會在國立自然科學博物館，舉辦一年一度會員大會。同時為慶祝學會成立三十週年，特邀請中央大學天文研究所陳婷琬教授，以《當星光導航》為題，進行演講。

陳婷琬教授身為台中子弟，自學會成立之初，即加入台中市天文學會，是資深會員之一。演講中分享她從台中星空下萌芽的天文夢，到如今帶領團隊探索「宇宙閃光」，瞬變天文現象的壯闊旅程。以深入淺出的講述，介紹追夢過程，與利用尖端技術觀測宇宙中最激烈的爆炸現象，令現場聽眾驚嘆不已。演講中，利用從小至大，看彗星、流星雨、日全食等各種天文現象。而這些歷程，都是天文同好共同經歷的，引發熱烈回應。

台中市天文學會成立於1996年，從最初的同好聚會，很快發展成為台灣具影響力的民間天文團體之一。學會理事長表示，過去三十年，學會透過雙月路邊天文台的觀星活動，與單月的天文講座，持續在日常生活中，散播探索宇宙星空的種子。更在每年十一月，舉辦star party，將全國天文同好，聚集在一起，共同分享觀星各種訊息，已成為本會代表性的活動。在時間加持下，看到會員在興趣支持，與同好交流的成長，慢慢寫下天文界的一頁文字。這些成果，是學會重要資產。

時值學會成立卅週年，特地挑選台中最具指標性的自然科學博物館，舉辦會員大會，多位會員擕帶個人小型望遠鏡，做為展示，以營造天文觀測氣氛。主辦單位強調，三十週年只是一個里程碑，未來學會每月將持續舉辦定期活動，以及支援友會天文觀測，和各地縣市政府舉辦的天文嘉年華活動，讓天文觀測成為推動科學素養的重要能量。對天文活動有興趣的，請隨時關注台中市天文學會臉書網站。

