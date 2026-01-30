點亮星願 南家扶籌募助學金

南台南家扶中心點亮星願，翻轉未來籌募助學金行動正式啟動，目標籌集六五０萬元。（南台南家扶中心提供）

記者王勗∕台南報導

春節過後轉眼又是新學期，開學季象徵每個孩子的新起點，但對於弱勢家庭學子而言，更代表著沉重的壓力。為扶助弱勢學子開心就學，南台南家扶中心年前著手準備「點亮星願、翻轉未來」助學希望工程計畫，期盼募集六五０萬元助學金，扶助經濟弱勢孩童，確保孩子不會因貧窮折翼、失去求學翻轉人生的機會。

南台南家扶中心在地深耕一甲子，致力扶助經濟弱勢家庭，除經濟補助外，每月也定期發放愛心物資，辦理輔導團體、營隊活動，不定時媒合多元化的育樂活動給予扶助孩童，增廣見聞擴充生活經驗。助學希望工程是南家扶扶幼工作的重要一環，今年也希望募集到六五０萬元助學金，幫助學子順利完成學業、脫貧走向未來人生。

南台南家扶中心扶幼主委楊政達表示，現今社會在物價上漲學雜費、書籍費及學用品支出已成為弱勢家庭沉重的包袱，而教育是每個孩子翻轉命運的關鍵，期盼社會團體、民眾，可以一同替弱勢孩童共築翻轉未來的橋梁，邁向「無窮世代」。

南台南家扶中心強調，教育是一場接力賽，弱勢孩童更需要社會各界的「第一棒」支持誠摯邀請社會團體、公司企業以及有志民眾，透過郵政劃撥帳號：00353368，戶名：南台南家中心；或者至南台南家扶中心官網進行線上捐款，也歡迎蒞臨南家扶捐款。