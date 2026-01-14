點亮更生復歸路！士林地檢署表揚48位榮譽觀護人 深入推動犯罪預防

〔記者劉詠韻／台北報導〕士林地檢察署昨舉行榮譽觀護人表揚典禮，表彰48位榮譽觀護人長期投身司法保護，在更生人假釋出獄後倍感迷惘之際，提供即時的陪伴與引導，有效降低再犯風險。檢察長張云綺致詞表示，榮譽觀護人除協助輔導個案及參與犯罪預防工作，更挹注各項資源，幫助更生人度過生活難關，這股力量也成為更生朋友翻轉人生的關鍵。

表揚典禮前，士檢亦邀請司法保護工作界的泰斗，法務部副司長林秀敏主講「司法保護工作」，有條不紊的說明司法保護的政策及核心工作，除了讓榮譽觀護人重視微觀輔導層面外，也能放寬思維的空間，拓展司法保護視野。

士檢指出，本次獲表揚的48位榮譽觀護人，皆為事業有成且對社會充滿熱誠的專業人士，而他們在更生人假釋出獄、最感迷惘的階段，提供即時的陪伴與引導，有效降低再犯風險。其中，更有8位成員同時擔任「法律宣導團」，深入社區積極推動犯罪預防工作。

「每位更生人雖有不完美的過去，但若能協助他們撕下標籤、修補家庭關係，復歸之路才能平順。」士林榮觀協進會理事長洪良鑑並頒發特殊貢獻獎予士檢科長林世裕，感謝他在各項硬體設備維護上，屢屢提供最專業及最前瞻的意見與協助。

典禮現場賓客雲集，包括法務部保護司視察歐惠婷、科長沈上凱、士林地檢署王碩志、江柏青、盧惠珍及周芝君主任檢察官、書記官長周學君、主任觀護人許瑜庭，榮觀聯合會及新北榮觀理事長等人皆到場致意。

