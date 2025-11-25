點亮林園早療之路 伊甸「燈塔媽媽」守護慢飛天使

志工運用豐富生動的表情、動作，讓孩子們徜徉在故事中

深耕高雄林園地區早療服務多年，伊甸基金會林園兒童發展社區服務據點—小漁夫學園，為落實「以家庭為中心，社區為基礎」的服務觀點，今年啟動「燈塔媽媽計畫」，與高雄市立圖書館林園分館合作，共同培力在地志工。日前，據點舉辦「歡樂蛋糕節」活動，由燈塔媽媽擔任主講者，帶領親子進行溫馨的繪本導讀，並陪伴慢飛天使手作黏土，一起度過愉快的週末時光。

此次「燈塔媽媽計畫」自9月開始，由幼兒教育及繪本故事導讀的專業講師帶領，讓志工們從繪本志工定位的認識、暖身活動設計，到如何運用聲音、表情、節奏等，來引導孩子投入在故事情節裡。數周的課程安排，循序漸進，讓志工們熟悉嬰幼兒的基礎發展知識，以及繪本導讀技巧。

其中志工怡婷分享自身參與初衷，她說，在孩子小的時候，每天都會有親子共讀時間，那是段非常珍貴的時刻，現在孩子大了，希望自己可以繼續學習、精進，進一步參與志工服務，陪伴更多孩子在故事中，快樂長大。

伊甸啟動「燈塔媽媽」志工培訓計畫，守護林園在地兒童

伊甸基金會林園據點主任鄭淑翠表示，藉由在地志工對社區的熟悉，未來能使早療服務更加值，像是可以依服務對象的需求，提供繪本導讀、陪同玩樂等到宅陪伴，有效增加孩子的發展刺激，並提升案家的親職功能；不僅如此，未來也希望透過志工的關懷與宣導，將早療資訊延伸至社區角落，以提高遲緩兒童的發現率，剔除早療汙名化，讓更多有需求的家庭，願意主動尋求協助，形成一股堅實的在地支持網絡。

鄭淑翠說，伊甸希望能做的，不單只是提供專業、在地、可近性高的療育服務，更希望鞏固社區的力量，讓愛如同燈塔光芒般，穩定散播，使陪伴成為林園早療家庭最堅實、最溫暖的依靠。

為因應林園地區家庭對早期療育服務的需求，伊甸基金會民國93年起，投入定點及到宅療育，爾後更成立服務據點，提供通報轉介、個案管理、轉銜支持等，盼減輕家長及孩子們的交通負擔。而社區中早療資源網路的組成，包含：專業團隊、育兒夥伴、早療家庭、地方資源，缺一不可，需要各界友善對待、持續投入，讓發展遲緩兒童的未來閃閃發光。歡迎位在高雄市林園區、大寮區，有需要的民眾，致電洽詢：（07）643-3361。

透過在地志工培訓，盼能提供更扎實在地早療服務

