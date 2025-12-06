點亮桌面風景的新選擇！ASUS 推出撞色 Jelly75 鍵盤與 ROG Bulwark 電競基座

近年混合辦公成為常態，再加上掌機遊戲愈來愈受歡迎，不少人希望自己的桌面不只好用，也能看起來舒服、有風格。華碩近期一次推出兩款全新周邊，一款是外觀鮮明的 ASUS Jelly75 無線機械式鍵盤 KD201，另一款則是為掌機玩家量身打造的 ROG Bulwark 電競擴充基座 DG300，讓工作與娛樂都能更順手。

ASUS Jelly75 無線機械式鍵盤主打撞色外型，一眼就能看出它的鮮明個性。兩種配色分別是「曠野橙」與「電流綠」，再加上特別設計的空白鍵與 Esc 鍵，讓整體多了幾分俐落感。鍵盤支援 2.4GHz、USB 與藍牙三種連線方式，最多能和五台裝置連接，不管是筆電、桌機還是平板都能快速切換，對在家與辦公室兩邊跑的人來說算是很方便的配置。

採用 Gasket 結構後，敲擊聲會柔和不少，長時間打字也比較不吵。白色背光共有四段亮度可選，在一般工作情境下不會刺眼。鍵軸標示最高可達五千萬次敲擊壽命，搭配防滑的 PC 鍵帽，耐用度有一定水準。鍵盤也支援熱插拔鍵軸，想換成自己喜歡的手感也不難，只是要另外購買。採用 Type-C 充電後，續航力也足夠應付日常使用。建議售價為 NT$ 3,090。

另一款新登場的 ROG Bulwark 電競擴充基座則是專門為掌機玩家補齊桌面體驗。根據華碩觀察，有三成以上的 ROG Xbox Ally 使用者會加購這款基座，可見它確實替掌機帶來不少延伸性。基座本身採 7 合 1 擴充，最受矚目的是 HDMI 2.1 影像輸出，最高可達 8K 30Hz 或 4K 144Hz，把掌機畫面投到大螢幕後，細節呈現更完整，也讓玩 3A 大作時更有沉浸感。

基座外型採翻蓋式設計，可以調整到自己舒服的觀看角度，底部也加入防滑材質避免滑動。頂部的「無懼之眼」則支援 Aura Sync，可與其他 ROG 裝置同步燈效，喜歡客製桌面的人應該會蠻受用。盒內附上一條 25 公分、90 度彎角的 USB 線，能減少線材折損。建議售價為 NT$ 4,290。

這兩項新品的推出，某種程度也反映了現下桌面周邊市場的變化：外型與實用性缺一不可。Jelly75 藉由撞色與靜音手感吸引長時間工作的族群；Bulwark 則把掌機的娛樂空間從手上延伸到整張桌面。當越來越多人希望桌面能兼具個性與功能性，這類產品在市場上應該會持續受到關注。

