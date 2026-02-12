點亮社區防護網竹縣115年性別暴力社區初級預防計畫開放申請

為強化鄰里間的保護力，新竹縣政府正式啟動一一五年度「性別暴力社區初級預防推廣暨獎勵計畫」。新竹縣長楊文科誠摯邀請全縣各社區發展協會及社會團體踴躍提案，透過在地力量將防暴意識深植基層，共同守護每位縣民的安全。

新竹縣長楊文科十二日表示，一一四年新竹縣共有二十六個社區與團體積極投入防暴初級預防工作。透過辦理講座、宣導活動及社區走訪，成功帶動居民關注性別暴力議題，從「不願插手家務事」轉變為「雞婆守護鄰里情」，在基層構築起堅實的宣導防線，成效卓越。

廣告 廣告

社會處長陳欣怡鼓勵社區發展協會及社會團體一一五年再接再厲，期許團體發揮創意，設計適合在地居民的宣導活動，讓防暴工作更接地氣，提升大眾預防意識，將「預防勝於治療」的觀念帶入社區角落。

計畫自即日起受理申請至一一五年三月十三日，補助對象為新竹縣立案一年以上且會務正常運作、財務健全之社區發展協會及社會團體， 計畫內容應辦理下列2個項目：一、辦理宣導活動8場次，結合防暴概念及元素，創造社區防暴亮點；二、辦理教育訓練1場次，破除助長暴力的文化迷思，建立性別暴力預防的觀念。

社會處表示，社區是預防暴力發生的第一道門檻，透過社區團體的參與，能更及時地傳遞正確資訊，減少憾事發生。歡迎對社區事務有熱忱、關心性別平等議題的團體踴躍洽詢申請。欲了解計畫詳情或索取申請表格，請洽新竹縣政府社會處保護服務科邱社工師O三五五一八一O一分機 三一九二。