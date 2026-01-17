點亮終身學習之光！暨大榮獲教育部「社會教育貢獻獎」校長武東星代表領獎

教育部劉政務次長國偉代表致詞.jpg

點亮終身學習之光！暨大榮獲教育部「社會教育貢獻獎-團體獎」校長武東星代表領獎

教育部公布「114年度社會教育貢獻獎」全體大合照

教育部劉次長與16個團體獎獲獎者合照。(後排右一、)暨大校長武東星

教育部頒發「114年度社會教育貢獻獎」，國立暨南國際大學憑藉長期深耕大學社會責任（USR）與推動「第三人生大學」等全齡學習計畫的卓越成果，榮獲團體獎肯定。校長武東星代表領獎時強調，教育是生命影響生命的歷程，暨大將持續扮演「把燈提高」的角色，透過教育資源的社區化與普及化，照亮更多人的終身學習之路。

暨南大學長期秉持「國際視野、在地實踐」的辦學特色，在武東星校長的帶領下，積極將學術資源導入社區。學校打破圍牆，透過跨領域課程與在地合作，不僅解決地方問題，更致力於高齡教育與活躍老化的實踐。

近年來，暨大更具指標性的推動了「第三人生大學」及「30+終身學習大學試辦計畫」。計畫精準聚焦中高齡族群的學習需求，透過系統化的課程設計與跨世代交流，協助民眾培養第二專長，實現「學習不設限、人生再出發」的願景，成為國內推動終身學習的重要典範。

「把燈提高一點，可以照亮更多人。」暨南大學表示，教育是一段生命影響生命的歷程，此次獲獎是對學校長期投入社會公共使命的高度肯定。未來，暨大將持續深化USR行動，擴大「30+終身學習」的量能，攜手更多社區夥伴，共同打造一個世代共融、全民學習的永續社會。