點亮花蓮市燈火 主力社區發展協會響應路燈認養

花蓮市主力里社區發展協會首次響應花蓮市公所推動的路燈認養活動，在里長林建成的號召下，與里民共同捐贈新臺幣2萬元，認養市區20盞路燈。市長魏嘉彥日前親自頒贈感謝狀，感謝里民們的愛心善舉，為花蓮鄉親照亮安全回家的路（見圖）。

長期投入主力里服務的林建成里長表示，此次首次號召里民參與路燈捐贈，希望透過點亮道路，提升夜間行車與行人安全，讓市民返家路途更加安心。他也感謝熱心響應公益活動的里民們，並期盼吸引更多民間力量共同加入，一同點亮花蓮。

魏嘉彥市長指出，感謝林建成里長及里民對市政工作的支持。花蓮市目前共有8900餘盞路燈，每年電費及維護管理費用超過4000萬元，對市庫造成沉重負擔。此次在林里長熱情號召下，善款挹注市政建設，不僅協助提升照明品質，也讓用路人擁有更明亮、安全的回家道路，市公所對此深表感謝。

花蓮市路燈認養活動自推行以來，獲得各界熱烈響應，在口耳相傳的宣導下，參與民眾逐年增加，甚至吸引外縣市民眾力挺參與。魏市長表示，每盞路燈認養費用為新臺幣1,000元，一年一期，民眾可自選認養路段，捐贈收據亦可作為所得稅扣除額使用。

歡迎有意願的民眾撥打03-8322141轉分機171洽詢陳小姐，或親至花蓮市公所財政課辦理，一同攜手點亮花蓮市的燈火。