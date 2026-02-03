點亮花蓮市燈火 主商社區響應路燈認養

花蓮市主商社區發展協會為響應市公所路燈認養活動，在里長廖大慶的號召下，與里民們共同捐贈10萬4千元整，認養市區104盞路燈，市長魏嘉彥親自頒贈感謝狀，感謝里民們的愛心（見圖），為花蓮鄉親照亮安全回家的路。

長期為花蓮主商里服務的廖大慶里長，如同往年號召里民捐贈善款，點亮花蓮市道路，讓花蓮用路人有一條安全的道路回家，廖里長表示，往年都會號召里民來響應公所路燈點亮活動，今年共計捐贈104盞路燈，除了要使花蓮人用路更安全外，也希望吸引到更多民間力量及愛心，一同點亮花蓮。

魏嘉彥市長指出，感謝主商里廖大慶里長及里民對於公所的支持，花蓮市的路燈有8900餘盞，路燈電費及管養費每年逾2500萬元，造成市庫沉重的財政負擔，但感謝廖大慶里長的熱情號召，捐助善款幫助市政團隊點亮路燈，讓花蓮市用路人有一條明亮道路回家，也感謝里民願意站出來支持公所團隊，與團隊一同點亮花蓮道路。

花蓮市路燈認養活動自推行以來，受到各界熱情響應，並在口耳相傳的宣導下，獲得越來越多花蓮鄉親支持及重視，更有外縣市民眾力挺參與。魏市長表示，每盞路燈認養費用為一千元，一年一期，可自選認養路段，收據亦可作為所得稅扣繳捐贈之用，歡迎有意願的民眾撥打03-8322141轉分機171洽詢陳小姐，或親至花蓮市公所財政課辦理，攜手點亮花蓮市的燈火。